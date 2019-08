MotoGp – Dovizioso soddisfatto del 2° posto a Brno | l’analisi del ducatista ed il saluto

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Soddisfatto del podio - un pensiero a Luca Semprini” : Ci ha provato Andrea Dovizioso ma anche oggi si è dovuto inchinare. Il forlivese della Ducati è secondo nel GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato ceco la Rossa torna sul podio e lo fa con il “Dovi”, autore di una gara maiuscola, per larghi tratti in scia all’alfiere della Honda. Nelle ultime tornate, però, l’asso nativo di Cervera ha preso il largo e la piazza d’onore è ...

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 in DIRETTA : dalle 14.00 la gara - l’Italia sogna con Dovizioso e Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La griglia di partenza – Cronaca warm up Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena a Brno: ci aspetta una gara appassionante e avvincente in cui può succedere di tutto, si correrà sull’asciuto dopo le qualifiche sul bagnato e sono tanti i pretendenti alla vittoria in questo primo appuntamento dopo la pausa ...

MotoGp – Dovizioso primo nel warm up del Gp della Repubblica Ceca : soffre Valentino Rossi [TEMPI] : Andrea Dovizioso chiude al primo posto il warm up del Gp della Repubblica Ceca: il pilota Ducati precede Vinales e Miller. Male Valentino Rossi solo 19° Colazione con la MotoGp in questa domenica di grande sport per gli appassionati di motori che si divideranno tra Brno con le due ruote e Budapest con la Formula 1. Come di consueto, la mattina del Gp della Repubblica Ceca si apre con il solito warm up, ultima possibilità che i piloti hanno ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : Marquez assoluto favorito ma Dovizioso ha il passo per fare bene. Yamaha in rimonta : Tutto il mondo dello sport si è sintonizzato ieri su quei due titanici giri sul finale delle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019 di MotoGP che hanno regalato allo spagnolo della Honda Marc Marquez la sesta pole position stagionale, in condizioni di pista decisamente complicate con la pioggia che ricominciava a cadere. Il sette volte campione del mondo è stato in grado di tenere con coraggio il gas aperto anche in un T4 molto umido e ha ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGp - GP Repubblica Ceca : “Sarà importante trovare una buona messa a punto nel warm-up” : Andrea Dovizioso ha conquistato il quarto posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il centauro della Ducati si è ben difeso e domani aprirà la seconda fila sulla griglia di partenza, il forlivese si è difeso in difficili condizioni di asfalto e in gara andrà a caccia della vittoria sfidando Marc Marquez che scatterà dalla pole position. Di seguito il VIDEO dell’intervista su ...

MotoGp - a tutto Dovizioso : “è normale che vogliano far smettere Valentino Rossi. Petrucci? Mi davano dello scemo - ma…” : Il pilota della Ducati ha parlato della stagione attuale, soffermandosi anche sul compagno di squadra e su Valentino Rossi La pausa estiva è alle spalle, Andrea Dovizioso riparte di slancio con un ottimo quarto posto al termine delle qualifiche del Gp di Brno. Un risultato positivo, che comunque non basta per stare davanti a Marc Marquez, autore dell’ennesima pole capolavoro. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati però non si arrende, ...

VIDEO MotoGp - GP Repubblica Ceca : qualifiche - highlights e sintesi. Pole di Marquez sul bagnato - Valentino Rossi 7° - Dovizioso 4° : Marc Marquez ha conquistato la Pole position del GP di Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Lo spagnolo è stato perfetto su un asfalto a metà tra asciutto e bagnato, con le gomme slick ha rischiato tantissimo ed è riuscito a firmare il miglior tempo precedendo il buon Jack Miller e il redivivo Johann Zarco. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quarto posto, Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto della ...

MotoGp – Il 4° posto in qualifica non toglie il sorriso a Dovizioso - il ducatista soddisfatto : “secondo Marc sono favorito? Ecco cosa penso” : Dovizioso quarto nel sabato di Brno: l’analisi del ducatista dopo le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Quarto posto oggi in qualifica per Andrea Dovizioso sul circuito di Brno: il forlivese della Ducati ha messo tutto al punto giusto per effettuare un giro soddisfacente. Pole position di Marc Marquez, che ha disputato due giri mostruosi in pista a Brno in condizioni davvero rischiose. “Marc e Jack hanno fatto un ...

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 in DIRETTA : mostruoso Marquez - pole da fantascienza. Dovizioso e Rossi si difendono sotto la pioggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 14.54 Con un Marquez stellare si chiude il sabato della MotoGP. 58esima pole nella top class, come Doohan. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata! RIEPILOGO TEMPI 1 93 M. Marquez 2:02.753 2 43 J. MILLER +2.524 3 5 J. ZARCO +2.598 4 4 A. Dovizioso +2.837 5 44 P. ...