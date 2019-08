F1 | Capolavoro Hamilton | Verstappen deve arrendersi Vettel 3° ma Ferrari staccata di un

Capolavoro Leclerc - Hamilton retrocesso quinto : C'e' voluto un Capolavoro di Charles Leclerc per mettere in riga le fortissime Mercedes pigliatutto, per una volta costrette a rincorrere. E' successo allo Spielberg che ospita la nona gara del Mondiale di F1, fino ad oggi un ripetitivo monologo delle Frecce d'argento. Cosi' nello stesso giorno che potrebbe anche rappresentare una sorta di spartiacque generazionale (il 20enne Fabio Quartararo 'poleman' ad Assen, in una prima fila che e' la piu' ...