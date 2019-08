Ecco come impedire ad Amazon Alexa di revisionare manualmente le registrazioni vocali

La truffa dei buoni Conad - Alitalia e Carrefour che gira su Facebook e WhatsApp. Ecco come difendersi : A condividere il messaggio è un amico, ma non bisogna fidarsi: il link dirotta a un sito fraudolento che mima quello ufficiale dell'azienda, con l'obiettivo di sottrarci i dati e abbonarci a un servizio a pagamento

Alzheimer - messo a punto nuovo test per prevedere la malattia 20 anni prima dei sintomi : Ecco come : Rivoluzione per la diagnosi dell'Alzheimer. E' stato messo a punto un nuovo test basato su un prelievo di sangue, potenzialmente in grado di predire (con una accuratezza del 94%) chi si ammalerà di Alzheimer anni e anni prima dell'esordio dei sintomi della malattia. Reso noto sulla rivista Neurology

Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus : Ecco come scaricarlo con Android Pie : La Zen Mode di OnePlus è disponibile in versione 1.3 nella DP4 di Android Q per OnePlus 7 Pro, ma può essere installata su qualsiasi smartphone recente della casa cinese: ecco le novità e come fare ad averle. L'articolo Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus: ecco come scaricarlo con Android Pie proviene da TuttoAndroid.

FIFA 19 : Ecco come ottenere i TOTS Pack guardando la finale eWorld Cup : E' finalmente iniziata la prima giornata delle finali di FIFA eWorld Cup in cui questo fine settimana alcuni dei più grandi campioni di FIFA 19 si daranno battaglia per l'ambito titolo di Campione del Mondo.Senza dubbio EA punta molto su questo evento ed ha avviato una campagna per dare un incentivo ancora maggiore, al fine di invogliare i giocatori ad assistere all'importante evento. Infatti chi assisterà alla Semi-finale e alla finale di ...

Il Play Store tutto bianco - in Material Theme - è tornato : Ecco come averlo : Ritorna finalmente il Google Play Store in stile Material Theme, ora disponibile per tutti scaricando il file APK della nuova versione 15.2.38. L'articolo Il Play Store tutto bianco, in Material Theme, è tornato: ecco come averlo proviene da tuttoAndroid.

“Come Angry Birds”. E vacanza rovinata : Ecco cosa è successo a questa donna : vacanza rovinata. E ancora prima di partire! questa donna di 37 anni era in procinto di volare verso Tenerife, la meta scelta per le ferie da trascorrere con la sua famiglia, e non vedeva l’ora. Prima della partenza, un salto dall’estetista che però si è rivelato un grave errore. Si chiama Coline Rees, è una mamma britannica e ora dice che la sua vacanza da oltre 3mila euro nel paradiso delle Canarie è stata “fatta a pezzi” prima ancora di ...

"Ecco come si evita una nuova Bibbiano" : Fabrizio Boschi L'avvocato Morcavallo: " Ci vuole una incisiva riforma delle norme tanto che il processo minorile diventa un processo senza un fatto. Se non si verificano i fatti si da adito a valutazioni sbagliate" l caso dei bambini di Bibbiano scoperchia una pentola al giorno. Anzi, pentoloni belli grossi. Il paese non ci sta ad essere tacciato come covo di mostri e quotidianamente arrivano telefonate di minacce ai servizi sociali ...

Amazon regala un buono di 5 euro : Ecco come averlo subito : Amazon regala un buono da 5 euro a coloro che acquistano un libro scolastico insieme a 20 euro di altri prodotti: ecco come fare per ottenerlo e le scadenze. L'articolo Amazon regala un buono di 5 euro: ecco come averlo subito proviene da TuttoAndroid.

Cole Sprouse e Lili Reinhart : Ecco come ha reagito il cast di “Riverdale” alla risposta sui rumors del breakup : Lo ha svelato Madelaine Petsch The post Cole Sprouse e Lili Reinhart: ecco come ha reagito il cast di “Riverdale” alla risposta sui rumors del breakup appeared first on News Mtv Italia.

Lavori in casa - Ecco come ottenere già da oggi lo sconto fiscale in fattura : Con la pubblicazione, da parte dell’agenzia delle Entrate, delle istruzioni operative, chi effettua Lavori in casa che danno diritto alle detrazioni fiscali può ottenere già da oggi uno sconto in fattura, da parte del fornitore, di importo pari all’ammontare del bonus. ecco come fare

Ferie in vista? Ecco come staccare la spina : Durante l’estate, i luoghi di lavoro si dividono tra coloro che non vedono l’ora di mettere l’’out of office’ e coloro che vanno nel panico al pensiero di allontanarsi dal proprio desk per più di due o tre giorni. Concedersi una vera vacanza nel periodo estivo, staccando realmente la spina e dimenticando per un po’ i problemi lavorativi è fondamentale per ricaricare le batterie e rientrare al lavoro con rinnovato entusiasmo. Non ci ...

Google testa un altro servizio per il Play Store : Ecco come funziona Play Pass : Google sta testando il nuovo servizio di abbonamento Play Pass che permette di accedere a centinaia di giochi e app senza pubblicità o costi aggiuntivi. L'articolo Google testa un altro servizio per il Play Store: ecco come funziona Play Pass proviene da TuttoAndroid.

Temptation Island un mese dopo : Ecco come è andata a finire tra le coppie : dopo l’ultima puntata di Temptation Island erano scoppiate cinque coppie su sei, cosa è successo dopo il programma? Canale 5 ha trasmesso una puntata speciale facendo il punto sui loro sentimenti un mese dopo la fine delle registrazioni. Tra conferme e ribaltoni. Sabrina e Nicola dopo il falò di confronto avevano lasciato il reality separatamente, lei 42 anni e lui 30, ma sono tornati insieme: “I sentimenti per Sabrina ci sono sempre ...

Jean Todt : “Ho visto il Gp con Schumacher - Ecco come sta” : Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Michael Schumacher, rimasto vittima di un grave incidente mentre stava sciando il 29 dicembre 2013. L’ex manager della Ferrari, Jean Todt, oggi presidente della Fia, ha parlato a Radio Monte Carlo del campione tedesco e della lunga fase di riabilitazione a cui è sottoposto in Svizzera: “Sono sempre molto cauto quando faccio queste dichiarazioni, ma è vero: ho guardato con lui nella sua ...