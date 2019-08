Brasile | parte la caccia indiscriminata ai materiali preziosi nelle riserve Indios Ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Il rapporto dell’ong Global Witness che colloca ilal quarto posto nella classifica dei paesi per uccisioni di attivisti in difesa dell’ambiente è stato pubblicato a settantadue ore di distanza dall’omicidio di Emyra Waiãpi. Il leader della comunità indigena Waiãpi è stato trovato morto ed evirato nella riserva indigena dello stato brasiliano dell’Amapà lo scorso venerdì. Sin dalla scoperta del corpo senza vita di quello che era uno dei maggiori attivisti del paese in difesa della tutela dei territori e delle comunità originarie, le denunce dei familiari e tutti gli indizi raccolti hanno portato a un gruppo di grilheiros, esploratori intenzionati a invadere leindigene amazzoniche per poterne estrarre idel quale il sottosuolo è ricco. Da mesi le denunce della presenza di questi gruppi si sono intensificate in virtù dell’ormai prossima legalizzazione ...

