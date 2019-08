Fonte : agi

(Di sabato 3 agosto 2019) Ilrappresenta la principale causa di morte perginecologico e la quinta pernelle pazienti dei Paesi sviluppati. Questa patologia colpisce ogni anno 5200 donne in Italia e poco meno di 300 mila nel mondo, e nel 75% dei casi viene diagnosticata in fase avanzata. Il carcinoma sieroso ad alto grado è il sottotipo più comune e rappresenta l'80% circa dei tumori ovarici in stadio avanzato, spesso associati a una prognosi infausta. Lo studio dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, condotto con il sostegno di AIRC, porta alla luce unattraverso cui le mutazioni della proteina p53 rendono più aggressivo questo sottotipo, creando un inaspettato sistema di comunicazione fra i segnali. La scoperta potrebbe migliorare la classificazione della malattia e portare allodi nuove terapie. "Mancano a oggi bersagli terapeutici ...

Agenzia_Italia : Scoperto un meccanismo chiave nello sviluppo del tumore ovarico - StefanoFlajani : RT @marcoracca: - marti0802 : RT @marcoracca: -