Schianto contro un' auto | muore motociclista di 24 anni

Cuneo - tragico Schianto in moto contro un’auto : Emanuel muore a 33 anni - grave una 25enne : Il centauro Emanuel Taliente Para è morto dopo una disperata corsa in ospedale in elisoccorso al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. Ancora ricoverata in gravi condizioni la ragazza di 25 anni che era in sella con lui in moto. I due si sono scontrati con un'auto i cui occupanti sono rimasti feriti in maniera leggera.Continua a leggere

Scooter contro due auto - uno Schianto devastante : morto sul colpo : Ancora un drammatico incidente direttamente dalle nostre strade. Nella mattinata di oggi, intorno alle 9 e 30, un incidente tremendo ha causato la morte di una persona. Si tratta di un uomo di cinquantasei anni, originario di Agugliano. Era un centauro e si trovava a bordo del suo Scooter Yamaha T-Max quando all’improvviso ha avuto un impatto con altre due autovetture. Per lui non c’è stato niente da fare e inutili sono stati i soccorsi. Un ...

Enzo muore a 23 anni! Castel di Sangro - tragico Schianto contro guardrail durante lavoro : Come faceva tutti i giorni, era impegnato nel suo lavoro come guardia giurata e si muoveva da un negozio all'altro per controllare la situazione quando la sua vettura ha sbandato schiantandosi violentemente contro un guardrail senza dargli scampo. Così nelle scorse ore è morto tragicamente Enzo Casaburi, giovane ventitreenne alle dipendenze dell’istituto di vigilanza armata Ivri di Campobasso. Il ragazzo era al volante dell'auto aziendale ...

Tragico Schianto in moto contro una Panda - Alex Franzè muore a 27 anni : Nulla da fare per il giovane. Originario di Reggio Calabria, da anni viveva a Polaveno (Brescia): è lui la vittima...

Jesolo - con l’auto nel canale : morti 4 giovani tra i 22 e i 23 anni. Schianto contro un platano : un’altra vittima : Sono morti in un incidente d’auto avvenuto questa notte a Jesolo 4 ragazzi. L’auto sulla quale si trovavano è finita in un canale a Cà Nani, nell’entroterra di Jesolo. Con loro c’era una quinta ragazza che però si è salvata. Verso le prime ore della mattina un altro ragazzo di 28 anni ha perso la vita schiantandosi contro un platano in via Roma Sinistra. L’incidente che ha portato alla morte i 4 giovani, tutti di ...

Presentatrice tv morta a 35 anni : Schianto con lo scooter elettrico contro un camion : Presentatrice tv e star di YouTube, Emily Hartridge è morta ieri all'età di 35 anni in seguito a un incidente con lo scooter elettico. Si è schiantata, per cause ancora da...

Figlio in coma dopo lo Schianto contro un albero - appello della madre : "Cerchiamo testimoni" : Sandra è la madre del 23enne che è rimasto coinvolto in uno schianto in via del Fontanile di Mezzaluna, a Testa di Lepre, a...

Arezzo - tragico Schianto in motorino contro un’auto : Nunzio muore a 16 anni - grave l’amico : Il tragico incidente stradale in località Memmenano, nel territorio del comune di Poppi. Per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per il 16enne Nunzio Gallo no c'è stato nulla da fare. Ferito gravemente l'amico 17enne e in maniera non grane i due ventenni nell'auto.

Venezia - nave da crociera sbanda e rischia lo Schianto contro la banchina durante una burrasca. La procura aprirà un'inchiesta : Venezia, nave da crociera rischia di schiantarsi contro la banchina. Una bufera di vento e pioggia in laguna e torna l'incubo dei pericoli legati al passaggio delle Grandi Navi a Venezia. A poco...

Venezia - nave da crociera sbanda e rischia lo Schianto contro la banchina durante il nubifragio. La procura aprirà un'inchiesta : Venezia, nave da crociera rischia di schiantarsi contro la banchina. Una bufera di vento e pioggia in laguna e torna l'incubo dei pericoli legati al passaggio delle Grandi Navi a Venezia. A poco...

Venezia - nave da crociera sbanda e rischia lo Schianto contro la banchina durante il nubifragio : Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e...

Venezia - Schianto in moto contro un muretto : morto a 16 anni all'inizio delle vacanze : E' morto a 16 anni al secondo giorno delle vacanze estive. Un terribile incidente è successo questa mattina, martedì 11 giugno, in via Roma a Meolo (Venezia). Un ragazzo di appena...