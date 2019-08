Il pilota ha un malore | atterraggio d’emergenza per un volo Easyjet

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Paura, ma per fortuna senza alcuna conseguenza per i passeggeri di unEasyet partito da Manchester e diretto a Bari. A causa di undelilè stato costretto a und’emergenza a Venezia. Fortunatamente l’operazione è avvenuta senza danni per i passeggeri. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco. L'articolo Ilha und’emergenza per unMeteo Web.

MediasetTgcom24 : Malore del pilota, atterraggio d'emergenza a Venezia volo EasyJet #venezia -