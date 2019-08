Formula 1 – Bottas guarda il bicchiere mezzo pieno in Ungheria | “un peccato | ma non è

Formula 1 – Verstappen euforico - Bottas positivo ed Hamilton pronto alla guerra : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche all’Hungaroring : Verstappen felicissimo per la sua prima pole position, Bottas positivo dopo un weekend difficile ed Hamilton pronto ad insediare i suoi colleghi: le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria Uno strepitoso Max Verstappen si prende la pole position del Gp d’Ungheria: l’olandese della Red Bull ha terminato davanti a tutti le qualifiche di oggi pomeriggio sul circuito dell’Hungaroring, lasciandosi alle ...

Formula 1 – Dal problema al motore alle condizioni meteorologiche - Bottas sincero : “ecco cosa è successo” : Valtteri Bottas sincero dopo la prima giornata di prove sul circuito dell’Hungaroring: le parole del finlandese della Mercedes Dopo lo schianto della settimana scorsa ad Hockenheim, Valtteri Bottas ha vissuto una giornata complicata oggi all’Hungaroring, nella prima giornata di prove del Gp d’Ungheria. Nelle Fp1 il finlandese della Mercedes non ha potuto girare in pista a causa di un problema al motore che lo ha costretto ...

Formula 1 – Terminate le Fp1 del Gp d’Ungheria : Hamilton detta il passo - problemi per Bottas [TEMPI] : Lewis Hamilton davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp d’Ungheria, problemi per Bottas E’ iniziato un weekend appassionante, nel quale i motori la fanno da padrona. La pausa estiva della MotoGp è terminata ed i piloti sono pronti per battagliare nuovamente in pista, a Brno, mentre i campioni della Formula 1 sono tornati subito a bordo delle loro monoposto dopo il Gp di Germania, per sfidarsi sul circuito ...

Formula 1 – Mercedes - Bottas si dà… all’alcol : “errore Hockenheim? Qualche birra per dimenticare…” : Valtteri Bottas ha commentato l’errore di Hockenheim e il modo particolare in cui ha cercato di ‘dimenticare’: Qualche birra e un giro in bici hanno permesso al finlandese si non abbattersi La Mercedes cerca di dimenticare il Gp di Germania il più in fretta possibile. La scuderia tedesca ha ottenuto uno dei peggiori risultati degli ultimi anni, proprio nella gara di casa, nella quale si festeggiavano i 125 del marchio: ...

Formula 1 – Wolff non si nasconde : “febbre Hamilton? Non c’entra - ecco che ha combinato. Bottas? Se vuole vincere…” : Toto Wolff ha analizzato con lucidità la pessima gara di Hockenheim disputata dalla Mercedes: niente scuse per Hamilton e Bottas, anche una scuderia vincente deve restare umile Quella di Hockenheim doveva essere la giornata della Mercedes: la Ferrari fa harakiri nelle qualifiche; la pioggia solitamente premia Hamilton (vinte le ultime 9 gare di fila); pole position e strada spianata verso la vittoria che avrebbe permesso di festeggiare al ...

Formula 1 - Bottas fa mea culpa : “avrei dovuto mantenere di più la calma - ma se non ci avessi provato…” : Il finlandese ha chiesto scusa alla squadra per l’errore commesso durante il Gp di Germania, esponendo il proprio punto di vista Valtteri Bottas ha sciupato la grande occasione concessagli da Lewis Hamilton nel Gp di Germania, il finlandese infatti ha concluso anzitempo la sua gara per un incidente, che lo ha costretto a non recuperare punti in classifica sul compagno, fuori dalla zona punti. Una delusione enorme per Bottas, che ha ...

Formula 1 – Un Gp di Germania surreale : che disastro per Bottas! Incidente per il finlandese ad Hockenheim [VIDEO] : disastro Bottas al Gp di Germania: il finlandese della Mercedes finisce fuori pista ad Hockenheim a pochi giri dal termine della gara Se gli spettatori della Formula 1 lamentavano poco spettacolo con le gare della stagione 2019, oggi non posso di certo dire di essersi annoiati. Il Gp di Germania è stato un crescendo di emozioni, con un susseguirsi di colpi di scena. In un finale di gara infuocato, dopo l’uscita di Leclerc, ed una ...

Formula 1 - Bottas non si nasconde : “siamo stati fortunati a non dover lottare in qualifica con le Ferrari” : Il finlandese si è soffermato ad analizzare le qualifiche del Gp di Germania, chiuse al terzo posto dietro Hamilton e Verstappen Terzo posto per Valtteri Bottas al termine delle qualifiche del Gp di Germania, il finlandese ha chiuso dietro il compagno di squadra Lewis Hamilton e Max Verstappen, deludendo soprattutto nel Q3. Lapresse Una seconda fila che avrebbe potuto anche fallire nel caso in cui le Ferrari fossero rimaste in gioco, ...

Formula 1 – Hamilton approfitta dell’assenza delle Ferrari - Verstappen contento e Bottas deluso : le parole a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Hockenheim : Hamilton in pole ad Hockenheim: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Germania E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Germania: il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche di Hockenheim al primo posto, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas. qualifiche disastrose per la Ferrari: Vettel e Leclerc non hanno potuto lottare per la pole position a causa di due problemi tecnici che li hanno costretti a ...

Formula 1 - Bottas non usa giri di parole : “avremmo sofferto terribilmente in Germania se…” : Il pilota finlandese ha commentato la prima giornata di libere, non proprio esaltante per la Mercedes La Ferrari ha dominato le prime due sessioni di prove libere in Germania, piazzando i propri due piloti davanti a tutti a ruoli invertiti tra mattino e pomeriggio. Photo4/LaPresse La Mercedes ha guardato tutto da lontano soffrendo con il surriscaldamento delle gomme, situazione comunque migliorata rispetto all’Austria, come riferito ...

Formula 1 – Toto Wolff e il futuro della Mercedes - Bottas è in bilico : “Valterri è forte - ma Ocon…” : Toto Wolff parla del futuro della Mercedes: la posizione di Valterri Bottas è in bilico, Esteban Ocon stuzzica il team principal del team campione del mondo Le vacanze porteranno consiglio. Lo ha amesso Toto Wolff ai microfni di Sky Sport parlando del futuro della Mercedes, sottolineando in particolare la situazione di uno dei due piloti, ovviamente Valterri Bottas (Hamilton è decisamente intoccabile). Il finlandese si è dimostrato un buon ...

Diretta Formula 1/ Prove libere Fp1 : Bottas subito il più veloce - Gp Germania - : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2019 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, oggi 26 luglio,.

Formula 1 – Uno psicologo per Bottas come Rosberg nel 2016? Valtteri ammette : “io non sono Nico” : Bottas sicuro di sè: il finlandese della Mercedes ha le idee chiarissime, il pilota Mercedes dice no allo psicologo La Formula 1 tornerà protagonista nella nuova settimana, col Gp di Germania: i piloti racconteranno alla stampa, giovedì, come hanno trascorso la loro settimana di pausa dopo il Gp di Silverstone, per poi salire a bordo delle loro monoposto venerdì per le prime libere. Dopo la splendida pole conquistata davanti al pubblico ...

Formula 1 – Bottas apre ad un clamoroso scenario : “io in Ferrari se…” : Valtteri Bottas non esclude un futuro in Ferrari: le parole del pilota finlandese della Mercedes Una settimana di pausa per i piloti della Formula 1 dopo il faticoso ed appassionante Gp di Silverstone: in Gran Bretagna, davanti al suo pubblico, ha trionfato un eccellente Lewis Hamilton, che si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes è comunque stato protagonista di uno splendido weekend ...