Caldo | fine settimana da bollino nero | i consigli per chi viaggia in auto col cane

Meteo : bomba di Caldo nel fine settimana - poi temporali : È in arrivo un fine settimana rovente, ma solo al Sud, nel Centro e nelle isole. Un’ondata di caldo africano, veloce, ma decisa, colpirà alcune regioni italiane: dal deserto del Sahara arriveranno bollenti masse di aria che alzeranno le temperature fino ai 40° C. L’anticiclone sub tropicale comincerà a fare sentire i suoi effetti da oggi (giovedì), soprattutto in Sardegna. La giornata più calda sarà però quella di venerdì, in particolare in ...

Temptation Island Vip 2 : Nathalie Caldonazzo nel cast - riprese al via a fine agosto : Dopo aver anticipato i nomi dei primi 4 concorrenti ufficiosi di Temptation Island Vip 2, il sito di Oggi ha fatto un'importante precisazione: nelle scorse ore, infatti, è stata pubblicata la notizia secondo la quale sarebbe saltata la partecipazione di Alex Belli al reality. Si vocifera che gli autori abbiano deciso di puntare su coppie più interessanti, come quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Le registrazioni inizieranno ...

?Maltempo - fine del grande Caldo : bomba d'acqua nel Fiorentino - ?crollata parte del tetto del Duomo di Verona : La perturbazione numero 7 mette fine al grande caldo: oggi rischio di forti temporali, grandinate e locali nubifragi al Nord e in Toscana, domenica anche al Centro e in Campania. Domani il caldo si...

Previsioni Meteo Veneto : fine dell’ondata di Caldo e maltempo in arrivo : La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere – spiega Arpav – per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche intensi, e un marcato ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di Caldo - in arrivo temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) - Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttos

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di Caldo - in arrivo temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) - Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valo

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di Caldo - in arrivo temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento de

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di Caldo - in arrivo temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di Caldo - in arrivo temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) – Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valori sono marcatamente superiori alla media del periodo, con scarti anche di oltre 5-7°C in più rispetto ai valori normali attesi per ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di Caldo - in arrivo temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) – Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttosto caldo ma con temperature massime leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti soprattutto in montagna. Nel corso del fine ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di Caldo - in arrivo temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di Caldo - in arrivo temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) – Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valori sono marcatamente superiori alla media del periodo, con scarti anche di oltre 5-7°C in più rispetto ai valori normali attesi per ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di Caldo - in arrivo temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) – Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttosto caldo ma con temperature massime leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti soprattutto in montagna. Nel corso del fine ...

Caldo africano : il confronto tra l’ondata di calore di fine Giugno e quella attuale con le immagini di Sentinel-3 : Una seconda feroce ondata di Caldo africano sta colpendo l’Europa meno di un mese dopo quella devastante di fine Giugno. Il picco è atteso per oggi e i tanti record infranti tra Francia, Germania, Olanda e Belgio, tutte oltre i +40°C, lo dimostrano. Parigi ha raggiunto i +42,4°C, il suo record assoluto. L’animazione che trovate in alto a corredo dell’articolo mostra le temperature della superficie terrestre di oggi, 25 luglio, messe a confronto ...