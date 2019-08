Caldo e gambe gonfie | 5 consigli per ridurre la ritenzione idrica e alleviare i disturbi

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Estate, odio et amo: se da un lato le belle giornate giovano alla salute (vedi vitamina D) e all’umore, d’altro canto con le alte temperature possono aumentare alcuni, come quelli legati alle. Ci si scopre e si evidenziato tutta una serie di inestetismi e gonfiori, dovuti ae stanchezza. Molte donne soffrono di fragilità capillare, in particolare coloro che lavorano per molte ore in piedi, le sportive e le ballerine. Questo problema si manifesta tutto l’anno ma spesso ce ne ricordiamo solo d’estate. “Nella maggior parte dei casi nasconde un malfunzionamento del flusso sanguigno: le vene dellesfidano ogni giorno la forza di gravità pompando diverse centinaia di litri di sangue dalla punta dei piedi al cuore. Vita sedentaria, postura scorretta, abiti stretti e sintetici, tacchi alti, fumo e calore intenso sono fra i ...

Mylovey37525054 : urli forte...stringi la spalliera del letto...ti tengo il culo per prendere ogni centimetro di te dentro la mia boc… - contiunications : RT @contiunications: Invece che postare belle gambe e tatuaggi sulle spiagge caraibiche diffondete queste notizie e magari la sensibilizzaz… - contiunications : Invece che postare belle gambe e tatuaggi sulle spiagge caraibiche diffondete queste notizie e magari la sensibiliz… -