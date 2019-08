Calciatore squalificato per doping | 10 giornate di stop e multa NOME e DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Nuovo caso diche riguarda il mondo del calcio. E’ statoinfatti con 10 turni il difensore panamense dei Seattle Sounders, Román Torres, la decisione è arrivata dalla Major League Soccer statunitense in seguito alla positività del33enne, verrà inoltre decurtato il 10% dello stipendio annuale. Il capitano del Panama si è difeso dalle accuse dichiarando: “accetto il verdetto delle analisi che è probabilmente dovuto all’ingestione accidentale di un integratore alimentare contaminato che ho acquistato negli Stati Uniti “. Nel frattempo è però arrivata una pesante sanzione che condiziona inevitabilmente la stagione del difensore. Le notizie del giorno – Quattro calciatori squalificati a vita per calcioscommesse, caos in casa InterL'articoloper: 10disembra ...

