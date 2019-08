Sud | Musumeci | ' serve strategia | no reddito di cittadinanza'

Sud : Musumeci - 'assente da agenda governo - serve piano straordinario' : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "Il Mezzogiorno è assente dal progetto e dall’agenda di questo governo, come lo è stato da quella dei precedenti. Non basta avere risorse finanziarie o comunitarie, serve un progetto che determini il raggiungimento di obiettivi. Quale ruolo deve avere la Sicilia e il Me

Sud : Musumeci - ‘no a spesa a pioggia e investimenti polverizzati’ : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – “Il divario tra Nord e Sud continua a crescere e in Sicilia assume dati allarmanti come confermato dai risultati diffusi dalla Svimez. E’ mancata la ricetta giusta per consentire al Mezzogiorno d’Italia di darsi una dimensione in un contesto nazionale e internazionale. Se la gente continua a emigrare, se negli ultimi 10 anni il processo recessivo non si è arrestato nonostante ...

Autonomia : Musumeci - ‘avanti ma che non danneggi Sud’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Sapete come la pensiamo sull’Autonomia, noi siamo convinti autonomisti”, ma solo se l’Autonomia si traduce “in maggiori competenze e responsabilità, ma non certamente a danno delle Regioni più povere, non a danno del Sud. E su questo, noi restiamo fermi e perentori”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, lasciando la riunione del Cipe a Palazzo Chigi con il ...

Sud : Musumeci - ‘governo Conte non particolarmente attento’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Il presidente Conte con le regioni del Sud non mi pare abbia un rapporto particolarmente improntato ad attenzione ed efficienza”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7. “A volte l’appartenenza anagrafica non significa condizione morale – ha osservato il governatore – Le responsabilità dello ...

Autonomia : Musumeci - ‘Conte ci dica che piani ha per il Sud : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Il governo Conte ci deve dire cosa vuole riservare al Sud”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo questa mattina alla trasmissione Omnibus su La7 sul regionalismo differenziato. Il governatore ha ribadito la richiesta al premier Conte di istituire “un tavolo con un crono-programma per non affrontare tempi indefiniti”.“Si è già perso tanto ...

Autonomia : Musumeci - ‘Sud ha bisogno di un piano Marshall’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Oggi l’Italia è divisa in due, il divario sta crescendo sempre di più. Va bene il regionalismo differenziato al Nord, ma il Sud ha bisogno di un piano Marshall. Noi non siamo competitivi sul piano infrastrutturale, sui servizi sociali essenziali”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo questa mattina alla trasmissione Omnibus su La7. ...

Governo - appello di Musumeci alla Lega : “Mettete fine a questo calvario. M5s vuole mantenere malessere nel Sud” : Accorato appello pronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. La destinataria dell’istanza è la Lega: “Metta fine a questo calvario, metta fine a questo Governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle ...