Shampoo solido fatto in casa

Fonte : ideegreen

(Di venerdì 2 agosto 2019) Losta diventando sempre più “popolare” e se ne comincia a parlare anche tra persone non sempre dedite a pratiche green. Sta diventando un po’ una moda , ma se ciò porta più persone ad utilizzarlo, più o meno consapevolmente, non vedo perché dispiacersi. Va a beneficio del nostro pianeta e va bene così. Ora vogliamo capire come possiamo creare loin, per risparmiare, per divertirci e anche per fare in modo di non doverlo cercare ogni volta nei vari negozi che lo vendono, dal Nord al Sud della nostra penisola. (altro…)inIdee Green.

jiminsway : Oggi provo a lavarmi i capelli con lo shampoo e balsamo solido che ho comprato???? - emanuelaflammia : SHAMPOO SOLIDO: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE - ammaiFiamma : @Rossana_Capo Lush uso solo lo shampoo solido, non altre cose. Purtroppo soffro di dermatite e tanti prodotti non l… -