Sardegna | progetto “Effetto Farfalla” | 100 educatori ambientali nelle spiagge

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Oltre centodurante la stagione estiva coinvolgeranno attivamente i frequentatori delle coste sarde con l’obiettivo di far rispettare l’ambiente naturale. I professionistidei CEAS incontreranno bambini, bambine, ragazzi, ragazze, genitori, cittadini, turisti direttamente in spiaggia dove si farà informazione, divulgazione, sensibilizzazione sulla fragilità dell’ecosistema marino e su quello che ciascuno di noi può fare per la salute del nostro pianeta. “Piccoli gesti per grandi cambiamenti” è lo slogan che esprime la finalità del“Effetto Farfalla” – che unisce tutti i CEAS della– coordinati dal CEAS Porto Conte di Alghero, capofila delpromosso e finanziato dalla Regione Autonoma della, Servizio SASI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. Il nome delsi ispira ...

ilnautilus : PROGETTO EFFETTO FARFALLA: 100 EDUCATORI AMBIENTALI NELLE SPIAGGE SARDE Azione di sensibilizzazione dei CEAS della… - AnsaSardegna : Furti sabbia, educatori in spiagge sarde. Parte da Alghero il progetto Effetto farfalla #ANSA -