Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Lasi sarebbead unchirurgico durato tre ore. Lo scrive il Daily Mail. Secondo quanto riportato dai quotidiani francesi, l’disarebbe avvenuto il 17 luglio all’American Hospital di Parigi, ospedale famoso per avere pazienti vip e con un reparto di chirurgia plastica considerato molto all’avanguardia. Paparazzata il 16 luglio mentre entrava in ospedale per un consulto, fonti riportano che l’sia durato tre ore e che la sessantaseienne sia stata sotto anestesia generale. I dettagli dell’operazione sono pochissimi: a quanto riportato,è stata operata da un eminente chirurgo plastico e l’operazione è stata pagata privatamente. “L’operazione è andata bene e l’ex insegnante è stata ...

HuffPostItalia : La premiere dame Brigitte Macron si è sottoposta ad un (segretissimo) intervento di chirurgia plastica - notizieit : Carla Bruni in bikini: fisico al top per l’ex premiere dame - S_T_04_09 : RT @Musso___: Marco Benedetto : <Uno come Macron, in America o in Inghilterra, lo avrebbero affidato alle assistenti sociali e la professor… -