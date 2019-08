Gianna Nannini | “Mi sono scontrata con una medusa viola La puntura è bestiale | in faccia”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) “Nuotando in mare ‘controcorrente’ micon una, l’impatto è stato violento e la, in faccia“.ha raccontato in un post su Instagram la disavventura che le è capitata durante le vacanze al mare quando, nuotando, è stata punta in viso da una. L’impatto con l’animale è stato forte e ha avuto conseguenze: “La parte sinistra del volto, specialmente la fronte, è un po’ ‘horror’ e l’occhio, anche se non è stato toccato, semichiuso – ha spiegato la cantante toscana -. Ci vorrà qualche settimana di cure, per questo oggi vi condivido questa foto in cui copro #MyFace… Ci risentiamo tra qualche giorno, lunedì devo dirvi qualcosa di molto importante”, ha conclusoche non ha voluto mostrarsi ma ha pubblicato una sua foto in bianco e nero con il volto ...

