CorSport | Napoli | già venduti 7 mila abbonamenti

CorSport : “Icardi al Napoli - la curiosa richiesta dell’Inter”. Il retroscena : CorSport: “Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter” Icardi al Napoli, la curiosa richiesta dell’Inter. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ rivela un interessante retroscena legato alla cifra che i nerazzurri chiedono al Napoli per l’ attaccante argentino. “Chiamatelo effetto Pepé. Una conseguenza collaterale piuttosto importante che, dopo il danno di aver perso il ...

Lozano-Napoli - CorSport : Padre e moglie già in Città - faccia a faccia con Raiola - ma c’è fiducia : Lozano-Napoli, CorSport: faccia a faccia con Raiola, ma c’è fiducia. Le ultime Lozano-Napoli, CorSport: Padre e moglie già in Città, faccia a faccia con Raiola, ma c’è fiducia. Il club azzurro punta forte sull’ esterno offensivo messicano che vuole lasciare il Psv per giocarsi la Champions. Napoli sembra la destinazione giusta, con il Padre e la moglie del giocatore che già sono stati in Città, apprezzando l’ ...

CorSport : Sprint del Napoli su Lozano. Giuntoli incontra Raiola : Hirving Lozano torna prepotentemente sulla scena. Il Corriere dello Sport scrive che nelle ultime ore Giuntoli ha incontrato il manager dell’attaccante messicano, Mino Raiola. Il Napoli ha una carta da giocare: la Champions, quella che Lozano non avrebbe più modo di giocare nel Psv dopo l’eliminazione ai preliminari contro il Basilea. Perdere l’Europa è stato un duro colpo per il messicano, che aveva dichiarato di volerla a tutti i costi. Del ...

CorSport : Guerra di nervi tra Real e Napoli per James. Ma potrebbe esserci un mister X : Nell’elenco della rosa della prossima stagione, il Real Madrid non ha inserito James Rodriguez. Una cosa che potrebbe essere una prova del fatto che il colombiano non resterà con i Blancos, sostiene il Corriere dello Sport. Intanto, Zidane dichiara che non pensa a cosa sarà di James, perché l’unica cosa che conta è come vincere nelle amichevoli, in cui, appunto, il colombiano non c’è. James si trova a Madrid, “prigioniero di una situazione per ...

CorSport : È la Champions la carta del Napoli per convincere Icardi : Potrebbe essere la Champions la carta da sistemare sul tavolo delle trattative per convincere Mauro Icardi a scegliere il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Champions e un ruolo di primo piano in squadra nelle notti europee, potrebbe essere anche la leva con cui fare breccia nel cuore di Icardi, oltre al feeling storico che la città ha con gli argentini. È un affare che prevede tempi lunghi, però le parti continuano a parlarne. Se ...

Icardi-Napoli - CorSport – Parti più vicine : la strategia di ADL per il super colpo : Icardi-Napoli, CorSport – Parti più vicine: la strategia di ADL Icardi-Napoli, CorSport – Parti più vicine: la strategia di ADL per il super colpo. Ci siamo quindi, il patron azzurro vede la strada per Maurito più libera dopo che la Juve ha scelto Lukaku e ormai il tempo stringe. Così, dopo aver visto sfumare Nicolas Pépé, che ieri ha svolto le visite mediche per l’ Arsenal, e dopo le difficoltà palesate per arrivare a ...

CorSport : Tornano Fabian e gli altri. Il Napoli riprende forma : Finalmente, nel Napoli, cominciano a tornare i calciatori reduci dagli impegni con le nazionali o dalle vacanze. Il primo a tornare, domani, sarà Fabian Ruiz, il “predestinato della Spagna”, scrive il Corriere dello Sport. Viene da un Europeo Under 21 giocato in maniera sublime, con tanto di incoronazione come miglior giocatore. Domani pomeriggio inizierà già ad allenarsi. Questo sarà il suo anno. L’8 agosto tornerà Ospina. La sua è stata una ...

CorSport : Obiettivo Icardi. Il Napoli finge distacco ma è interessatissimo : Il Napoli non ignora James Rodriguez, non dimentica Lozano. Ma guarda ad Icardi come una priorità. È quanto scrive il Corriere dello Sport. e Maurito è qualcosa da maneggiare con cura, al centro di un groviglio di vicende che toccano Torino, Milano, Manchester, Parigi e Roma. Ci sono stati più contatti. De Laurentiis ha parlato con Marotta. Prima ancora, Giuntoli aveva parlato con Wanda Nara. “una situazione che sta per evolversi, che ha bisogno ...

CorSport : L’accelerazione della Juve per Lukaku agevola il Napoli per Icardi : La Juve accelera su Lukaku, addirittura effettuando il sorpasso all’Inter mettendo sul piatto Paulo Dybala per uno scambio sull’asse Torino-Manchester. La virata rapidissima del club bianconero, scrive il Corriere dello Sport, fa passare in secondo piano l’accordo che già da tempo Paratici ha raggiunto con Wanda Nara. I due avevano contrattato sette milioni e mezzo a stagione per cinque anni per portare Icardi a Torino. Restava ...

James Rodriguez-Napoli - Mendes spinge per l’ azzurro - CorSport : “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire” : James Rodriguez-Napoli, Mendes spinge per l’ azzurro, CorSport: “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire” James Rodriguez-Napoli, Mendes spinge per l’ azzurro, CorSport: “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire”. Il Real reintegra in gruppo il fantasista colombiano, ma sembra l’ ennesima mossa di Florentino Perez per incoraggiare eventuali acquirenti a farsi avanti con le ...

CorSport : Il Napoli su Icardi c’è. De Laurentiis incontra Marotta : Ieri, a margine dell’assemblea di Lega Serie A, De Laurentiis ha avuto un contatto con Marotta per Mauro Icardi. Solo qualche “frase in libertà”, qualche “battuta con il sorriso sulle labbra”, scrive il Corriere dello Sport, “con l’obiettivo di non scoprire le carte, ma anche di far capire che il Napoli su Icardi c’è. Eccome”. Il presidente sa che in corsa per l’argentino c’è anche la Juve ...

CorSport : Il Napoli batte Inter e Juve nella classifica delle amichevoli estive - ma non conta : “Non è il caso di esaltarsi”, lo ha detto ieri Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro il Liverpool e lo ripete oggi Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport. È presto, sismo ancora agli inizi. La preparazione non è completa e manda un mese alla chiusura del mercato. La classifica delle amichevoli estive vede in testa il Napoli seguito dall’Inter e in coda la Juve, ma non contano, conta solo il campionato che ...

CorSport : Il Napoli aspetta la decisione di Pépé. Niente fretta per James. E c’è anche Lozano : Il Napoli attende ancora che arrivi un segnale a mandare a monte l’affare Pépé-Arsenal, scrive il Corriere dello Sport. L’ivoriano è molto più vicino al club inglese di quanto il Napoli pensi, ma la speranza non muore ancora. De Laurentiis ha parlato con i manager del calciatore e loro sanno che l’offerta è di 85 milioni per il Lilla, 4 per il Pépé e un paio per loro, come commissione. Sanno anche che ci sono margini per aumentare un altro po’ ...

CorSport : Il piano B del Napoli oltre Pépé : James Rodriguez e Lozano : Nicolas Pépé è vicino all’Arsenal, ma il Napoli ha sempre avuto un piano B. Un piano B si fa per dire, scrive il Corriere dello Sport, perché contempla nomi non esattamente sconosciuti: James Rodriguez e Hirving Lozano. Il colombiano è il primo calciatore nella lista di Ancelotti. Per lui nulla è cambiato: a decidere sarà Florentino Perez. Il destino dell’attaccante galleggia tra Napoli, l’Atletico Madrid e il Real. Dopo l’infortunio di Asensio, ...