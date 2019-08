Bollo auto 2019 | sconto con installazione scatola nera | ecco il progetto

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti smonta subito L'altra Italia : "Auto d'epoca che non paga il Bollo" : Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sono ormai ai ferri corti. Il governatore della Liguria, dopo aver più volte minacciato l'addio a Forza Italia (senza mai farlo veramente), ora se la prende con la proposta del leader azzurro. Berlusconi ha, infatti, in mente L'altra Italia, non un altro partito - c

Bollo auto dimezzato per chi ha queste macchine : quando è valida l'agevolazione : La tassa automobilistica viene ridotta al 50% esclusivamente per i veicoli dotati di certificato di rilevanza storica e...

Bollo al 50% se l’auto ha più di 20 anni? Solo se si prova la storicità : Il quesito. Possiedo un’auto immatricolata nel 1997 (in Piemonte). Essendo stata la mia prima auto vorrei tenerla per ricordo. Non la assicuro più da diversi anni, visto che non...

Abolire il canone e ridurre il Bollo auto : le promesse di Di Maio sono realizzabili? : Il senatore Paragone ha presentato una proposta di legge per l'abolizione del canone ma a fare i conti in tasca alla...

Bollo auto : la proposta del ministro Di Maio di rimuoverlo : In queste ore si è tornato a parlare di una proposta molto discussa in sede parlamentare per consentire il risparmio delle famiglie italiane: l'abolizione de Bollo auto. Il ministro del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha infatti avanzato una proposta riguardante l'abolizione o almeno la riduzione della tassa in questione. Ai microfoni del programma di Rai 1 "Unomattina", il vicepremier ha infatti dichiarato di voler finanziare questa manovra ...

Abolizione Bollo auto 2019 : spread in calo - M5S “mettiamo insieme risorse” : Abolizione Bollo auto 2019: spread in calo, M5S “mettiamo insieme risorse” Abolire il Bollo auto è il sogno dei cittadini, ma è stato spesso anche nei piani e nelle agende dei governi che si sono succeduti, senza però mai trovare concretezza. L’ultimo a dichiarare di voler abolire questa imposta è stato il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il quale ha affermato che possa risultare possibile eliminare il Bollo auto dagli ...

Bollo auto - il piano per cancellarlo entro la fine dell'anno : «entro fine anno si potrebbe cominciare a eliminare una tassa odiosa come il Bollo auto. Voglio trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un' auto per la famiglia di pagare meno tasse. Il nostro obiettivo è fare in modo che entro fine anno ci sia una consistente riduzione o l' aboli

Fisco : commercialisti Milano - ‘su Bollo auto bene Di Maio ma piano coerente’ : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – I commercialisti di Milano sono d’accordo con la proposta del ministro Luigi Di Maio di ridurre in maniera consistente o abolire il bollo auto entro la fine dell’anno. “Siamo favorevoli agli incentivi come strumenti di indirizzo dei consumi, così come qualsiasi iniziativa volta ad alleggerire i cittadini dalla pressione fiscale. Auspichiamo però che anche questo progetto si inserisca in ...

Di Maio propone di abolire il Bollo auto utilizzando i risparmi dello spread. Insorge Fi : "Ci ha copiato l'idea" : Utilizzare i risparmi ricavati dall’abbassamento dello spread per abolire il bollo auto, o per ridurlo il più possibile. È l’idea di Luigi Di Maio, presentata a Uno Mattina. Il vicepremier 5 stelle definisce il bollo “tassa odiosa” e spiega: “Voglio trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un’auto, che mi auguro sempre più ecologica, che possa essere meno ...

Risparmi da spread per stop al Bollo auto : perché l’idea di Di Maio non funziona : Eliminare o ridurre il bollo auto si può, ma occorre individuare coperture certe. L’annuncio a “Uno mattina” del vice premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio (utilizzare...

"Flat tax? Meno tasse sul lavoroVia Bollo auto con risparmi spread" : "Questi sono i giorni in cui si comincia a scrivere la legge di Bilancio. Credo che entro la fine dell'anno si debbano fare delle cose inderogabili. Ora non so se si riusciranno a trovare 30 miliardi per la Flat tax, la cosa importante ora e' abbassare le tasse sul lavoro, il cuneo fiscale. Segui su affaritaliani.it

Abolizione Bollo auto 2019 : proposta M5S respinta - ecco dove : Abolizione bollo auto 2019: proposta M5S respinta, ecco dove Spesso spunta fuori la proposta di voler abolire il bollo auto, in particolar modo negli ultimi tempi, in cui si parla spesso di riduzione delle tasse. Tuttavia, alla fine, non succede alcunché e lo stesso è avvenuto nella Regione Toscana, dove una proposta del Movimento 5 Stelle è stata respinta. Il motivo? Voler fare i conti senza l’oste, laddove l’oste sarebbe rappresentato dalla ...

Bollo auto - così (non) cambia la tassa automobilistica : La recente sentenza della Corte Costituzionale ha dato carta bianca alla regioni che in teoria potrebbero perfino abolire la...

Tassa automobilistica - Abolizione del Bollo - ecco come stanno le cose : Da qualche ora sta circolando sul web la notizia (acchiappaclick?) di una possibile Abolizione del bollo auto. Ne parlò la prima volta lallora candidato premier Silvio Berlusconi in chiusura di campagna elettorale alla vigilia delle elezioni del 2008 Entro metà legislatura, affermò lex premier, aboliremo la Tassa automobilistica. Sì è visto comè finita.Il caso Lombardia. Nel 2013, alla vigilia delle elezioni regionali, tornò alla carica lallora ...