Traffico Roma del 01-08-2019 ore 18 | 00

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2019) CODE A TRATTI PERINTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LE USCITE DI VIA PONTINA E LANINA; SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24-TERAM O.RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DA. PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DALLE 22.00 DI QUESTA SERA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO. RIAPERTURA PROGRAMMATA PER IL 2 SETTEMBRE. PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CON CHIUSURA, A PARTIRE DALLE ORE 21.00, TRA LE USCITE DI VIA TRIONFALE E VIA CASSIA . RIAPERTURA ALLE ORE 06.00 DI DOMATTINA. CHIUSURA NOTTURNA PER LAVORI, IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00, ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA C. COLOMBO, ...

