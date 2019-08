Traffico Roma del 01-08-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 11 : 30 : MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, ORA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA E MIGLIORA DI CONSEGUENZA ANCHE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE , LE CODE PRIMA SEGNALATE IN AVVICINAMENTO ALL’USCITA PONTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , SONO DIVENTATI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E BIVIO A24 SI RALLENTA PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DEL ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 10 : 00 : SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA , AUTO IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA AURELIA ANTICA DIREZIONE CENTRO, MENTRE SULLA CARREGGIATA OPPOSTA CI SONO ATTESE IN ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 09 : 00 : Traffico CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA FIORENTINI A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST. QUI SI STA IN CODA DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TERMINATE INVECE LE CODE SULLA PONTINA E SULLA Roma FIUMICINO. IN AUMENTO IL Traffico SULLE STRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 01-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico CON FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DA TOR CERVARA A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. ABBIAMO CODE SULLA Roma FIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SULLA PONTINA CODE DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA DIREZIONE CENTRO SULLA VIA AURELIA RICORDIAMO UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA ...

Traffico Roma del 31-07-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA INTENSO MA IN DIMINUZIONE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA PONTINA E APPIA. DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN INTERNA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN ...

Traffico Roma del 31-07-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. SULLA A24 Roma-TERAMO ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI SETTECAMINI VERSO IL CASELLO DI Roma EST. SU VIA DEL FORO ...

Traffico Roma del 31-07-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA RomaNINA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. IN AUMENTO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, IN PARTICOLARE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. PRUDENZA SULLA ...

