Tasso di occupazione ai massimi storici | le determinanti demografiche influenzano i dati

A giugno il Tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9 - 7 per cento - in calo dello 0 - 1 per cento rispetto a maggio : A giugno il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9,7 per cento, secondo gli ultimi dati di ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica. Il dato, il più basso dal gennaio del 2012, è in calo dello 0,1 per cento

"E il fatto che le aziende siano coinvolte nel processo di definizione delle tipologie assicura che i profili lavorativi proposti siano effettivamente rispondenti alle necessità produttive, e che le aziende abbiano un reale interesse a prendere apprendisti", spiega.

Padova, 4 lug. (AdnKronos) - "Il ministro Di Maio esulta: per la prima volta dal febbraio 2012 il tasso di disoccupazione è sceso sotto la soglia psicologica del 10 per cento mentre il tasso di occupazione è al livello più alto dal 1977. Buone notizie, quelle fornite di recente dall'Istat

"Ma è, appunto, soprattutto a livello giovanile che il confronto con l'Italia assume esiti drammatici, facendo risultare evidente il mismatch che continua ad esserci tra offerta di posti di Lavoro tecnici nel manifatturiero e un sistema formativo che non li sforna nei tempi e nelle qua

Il Tasso di disoccupazione è sceso sotto il 10 per cento per la prima volta dal 2012 : A maggio in Italia il tasso di disoccupazione è sceso al 9,9 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT: il valore più basso dal 2012. Il tasso di occupazione, che misura la percentuale di persone che hanno un lavoro, è

Una volta c'erano i periti tessili, capaci di riconoscere la trama e l'ordito di un tessuto, di valutarne la qualità, di carpirne texture e resa al primo tocco.

Occupazione - nel Sud Italia 4 delle cinque regioni europee con il Tasso più basso : Il Sud Italia è l’area europea con la più bassa percentuale di persone che hanno un lavoro. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, quattro delle cinque regioni dell’Unione europea con il più basso tasso di Occupazione sono nel Meridione: Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. A fronte di una media europea di lavoratori impiegati del 73 per cento, in queste quattro regioni soltanto meno della metà delle persone tra 20 e 64 anni ha ...

Istat - Blangiardo : “Part-time involontario penalizza donne - Tasso di occupazione in calo per mamme tra 25-49 anni” : “Il part-time involontario penalizza le donne, mentre il tasso di occupazione si è addirittura ridotto per le 25-49enni che hanno figli tra 0 e 2 anni. A riprova che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è fortemente condizionata dal ruolo svolto in famiglia”. A dirlo il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo. L'articolo Istat, Blangiardo: “Part-time involontario penalizza donne, tasso di occupazione ...

Disoccupazione - Italia terzultima in Europa. Peggio soltanto Spagna e Grecia. Nell’Ue Tasso ai minimi dal 2000 : Il tasso di Disoccupazione in Italia, al 10,2 per cento, è il terzo più alto dell’Unione europea. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, vanno Peggio soltanto Spagna, dove è al 13,8%, e Grecia, 18,5%. La stessa situazione si ritrova nei numeri della Disoccupazione giovanile, con l’Italia al 31,4%, la Spagna al 32,7% e la Grecia che segna il tasso più basso al 38,8%. I dati, che confrontano il tasso di Disoccupazione di aprile 2019 ...