Salvini su profughi della Alan Kurdi | ' No al ricatto tedesco'

Salvini a Macron : “Non stressarci e occupati dei francesi. L’Italia non è il tuo campo profughi” : "Si è stupito perché non ho firmato il documento e non sono andato a Parigi. Ma guarda un po' che stranezza. A parte che nessun ministro è andato a Parigi perché non è che Parigi sia il centro del mondo e Macron il nuovo Napoleone che convoca, invita, diffida, minaccia, insulta...". Matteo Salvini attacca ancora Emmanuel Macron in tema immigrazione.Continua a leggere

Migranti - Salvini scrive al governo francese : “Italia non è più campo profughi dell’Ue” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, invia una lettera al suo omologo francese sul tema dei Migranti: "Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa. Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richieste dei Paesi più esposti come noi e Malta".Continua a leggere

