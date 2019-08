Salvini litiga con il videomaker di Repubblica | Attaccate me | non mio figlio

Roma - politica litiga su foto dell’americano bendato. Salvini : ‘L’unica vittima è il carabiniere’. Pd : ‘Lega fomenta rabbia e odio’ : Indagini e polemiche politiche. Mentre a Roma continua l’attività degli inquirenti per ricostruire tutti i dettagli della vicenda che ha portato alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, i partiti litigano sulla foto scattata in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani fermato per l’omicidio. Il ragazzo è bendato, con le mani legate e capo chinato: ...

Salvini-Di Maio - faccia a faccia a Palazzo Chigi : «Avanti senza litigare» : Le parole di Conte «mi interessano meno di zero». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato su Radio anch'io il discorso del premier Giuseppe Conte di...

Salvini : “Sbloccati 50 miliardi di opere. Mi piace governo che fa - non quello che litiga” : “A me piace il governo che fa, non il governo che discute o che litiga che litiga. Il presidente del consiglio è il premier di un governo che ieri ha sbloccato 50 miliardi di euro di opere pubbliche e in questo momento ha il decreto sicurezza bis in discussione alla Camera. Se il governo fa è il governo mio e di tutti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a ...

Sbarco sulla Luna - Salvini e i 5 Stelle litigano anche sull’esplorazione spaziale : frecciate su twitter con Carlo Sibilia : “50 anni fa l’Uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto…” Questo il post, concluso dall’emoticon della faccina obliqua che sghignazza, che Matteo Salvini dedica oggi su Facebook all’anniversario dell’alLunaggio. Obbligata l’interpretazione della frecciata al Movimento 5 Stelle, e in particolare al sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, ...

Nel governo si continua a litigare - alta tensione Conte-Salvini su “manovra al Viminale” : "L'ennesimo sconfinamento". Cosi' Giuseppe Conte avrebbe accolto le parole pronunciate da Matteo Salvini ieri in mattinata a Milano. Nel mirino del presidente del Consiglio, che viene descritto, fin dal primo pomeriggio, "profondamente irritato" dalla "sgrammaticatura istituzionale" dimostrata dal suo vice premier, le dichiarazioni di quest'ultimo in vista dell'incontro sulla manovra con sindacati e associazioni di categoria in programma lunedi' ...

Salvini e J-Ax litigano su Twitter : 'Non ha mai lavorato - mantenuto dagli italiani' : Quello tra J-Ax e Matteo Salvini non è mai stato un rapporto idilliaco, anzi, i due si punzecchiano, solitamente via social, da diversi anni, lanciandosi spesso e volentieri frecciatine neanche troppo velate. L'ultimo episodio in tal senso si è verificato negli ultimi giorni, quando J-Ax ha deciso di intervenire a sostegno di Carola Rackete, nell'ambito della discussione mediatica sul caso Sea Watch 3....Continua a leggere

Salvini si mette davanti a tutti e fa litigare Di Battista e Di Maio sempre più tensione : Matteo Salvini il tutto fare, si mette davanti tutti e davanti ogni cosa, per questo motivo provoca la reazione di Di Battista. Di Maio non è contento e punge il compagno grillino Una nuova invasione di campo, stavolta entrando nel “territorio” di competenza del collega vicepremier Di Maio. Salvini “fa” anche il ministro del Lavoro, agisce … Continue reading Salvini si mette davanti a tutti e fa litigare Di Battista ...

Sea Watch - Salvini litiga con la giornalista : “Lei fa politica? Si candidi con la sinistra. Ai comizi del Pd non rispondo…” : Matteo Salvini, a margine del comizio in Liguria, ha ingaggiato un battibecco con l’inviata di Sky che gli chiedeva conto delle affermazioni sulla situazione della nave Sea Watch, da cui sono state fatti sbarcare solo 10 persone, negando agli altri naufraghi la possibilità di accedere al territorio italiano: “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti – ha detto il ministro dell’Interno -, per scelta di ...

“Salvini e Di Maio litigano perché nessuno vuole assumersi la responsabilità dei danni fatti” : Ospite di Tagadà su La7 il direttore Claudio Cerasa ha commentato l'attuale momento politico e le tensioni all'interno del governo. “La telefonata Salvini-Di Maio? Forse hanno sbagliato numero, forse è partita una telefonata su WhatsApp”. “Conte - ha proseguito - ha fatto il miracolo di mostrare

Ultimatum di Conte ai vicepremier : pronto a dimettermi se litigate. Salvini e Di Maio : vogliamo andare avanti : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un Ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni e avverte: serve più lungimiranza, basta litigare a mezzo stampa o con «sparate» sui social network, altrimenti rimetto il mandato al Quirinale. Di Maio e Salvini: «Andiamo avanti con questa maggioranza»...

Ultimatum di Conte ai vicepremier : pronto a dimettermi se litigate. Salvini : vogliamo andare avanti : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un Ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni e avverte: serve più lungimiranza, basta litigare a mezzo stampa o con «sparate» sui social network. Il governo ha ancora molta strada da percorrere...