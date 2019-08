Orban da Von der Leyen per “una Commissione Ue diversa” Domani la presidente da Conte

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il premier ungherese Viktorauspica che la nuovaeuropea sarà diversa da quella che ha concluso il mandato. Lo ha detto parlando a Politico Europe prima di incontrare laUrsula von dera Bruxelles. Laha iniziato da giorni il suo tour europeo, toccando Polonia, Francia, Croazia e puntando anche all'Italia per completare gli incontri con i Paesi del fronte "sovranista", con l'incontro dia Roma. Von derha già ricevuto il premier ceco Andrej Babis lunedì a Bruxelles, incontra oggi, è stata a Varsavia la settimana scorsa. La sua agenda viene aggiornata continuamente e l'estate itinerante delladellasuggerisce che l'ex ministra della Difesa tedesca voglia rafforzare i legami con "gli amici" e convincere i meno vicini, lavorando con ognuno sulle particolari richieste.In questa ultima direzione vanno ...

Linkiesta : Il premier ungherse snocciola il suo manifesto contro i valori liberali di Bruxelles e ammette di aver usato l'Ital… - agenzia_nova : #Migranti: #VonderLeyen incontra #Orban, 'necessarie soluzioni pragmatiche' ?? - MauroCapozza : RT @jamfive_: @M_DNFR65 No no. Utile per ottenere l’obiettivo prefissato alla elezione della Von Der Leyen. -