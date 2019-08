Gazzetta | Icardi chiude al Napoli | vuole solo Juve o Inter

Napoli su Icardi e Lozano - Gazzetta : riallacciati i contatti con Raiola. La situazione : Napoli su Icardi e Lozano, ‘La Gazzetta dello Sport annuncia nuovi sviluppi: Napoli su Icardi e Lozano, Gazzetta: riallacciati i contatti con Raiola. La situazione vede il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli a lavoro senza sosta per cercare di regalare al tecnico Carlo Ancelotti quel tassello di qualità in attacco. Così, dopo aver visto sfumare Nicolas Pépé del Lille, che sembrava vicinissimo, ora le attenzioni vanno tutte ...

La possibilità di uno scambio Icardi-Milik resta aperta per la Gazzetta. Sarà una lunga estate : Il Napoli continua a lavorare sotto traccia per Mauro Icardi. Anzi più che lavorare, come scriva la Gazzetta dello Sport, il Napoli aspetta. Perché la battaglia che si gioca con la Juve è una guerra di nervi e di attese. Agosto Sarà lungo e caldissimo su questi fronti e bisognerà stare attenti agli effetti domino. Perché quando salterà lo stallo messicano – con l’Inter bloccata da Icardi, la Juve da Higuain e la Roma da Dzeko – ecco ...

Gazzetta – Roma alla finestra per Milik : pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli : Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. Il Napoli e a caccia di un attaccante da 30 gol, nel mirino del club partenopeo figurano nomi di altissimo profilo, come Mauro Icardi, Nicolas Pépé e James Rodriguez. Con quest’ ultimo che potrebbe arrivare in ogni caso qualora il ...

Gazzetta : Ancelotti apre a Icardi : Secondo il quotidiano sportivo nonostante la difesa di Milik che il tecnico ha fatto durante l’intervista andata in onda ieri sera a TvLuna, l’idea di Mauro al Napoli è sempre più intrigante «Ho sempre avuto grandi centravanti come Inzaghi, Drogba e Ibrahimovic. Sicuramente il valore di Icardi non lo scopro io. Ma noi abbiamo Milik che magari è meno finalizzatore in area ma più completo come giocatore». Ha detto Ancelotti parlando ...

Gazzetta : Milik delude. Se arriva Icardi - il polacco potrebbe partire : LA Gazzetta considera deludente la prestazione di Arkadius Milik contro la Cremonese. Sebbene sia un’amichevole estiva, il quotidiano sportivo, si interroga se possa essere Milik il centravanti da 3o gol che possa permettere al Napoli di fare la differenza nel prossimo campionato. Di certo la società sta valutando se tenerlo o provare a sistemarlo sul mercato. Ma l’opzione Mauro Icardi sembra prendere corpo ogni giorno di più. E la ...

Gazzetta : “Tra Pépé e Icardi - Adl al Napoli prenderebbe Pépé (per il decreto crescita)” : La differenza la fanno gli ingaggi Sulla Gazzetta, approfondimento sul mercato del Napoli da parte di Maurizio Nicita. Il Napoli sempre più straniero, non una moda, ma una questione meramente economica. Conoscendo infatti il presidente De Laurentiis – leggiamo – appare facile intuire come le scelte non siano guidate dagli entusiasmi del momento ma da pacate riflessione di natura economica dal momento che lo scorso mese il governo ha ...

Gazzetta : Icardi apre al Napoli - ma per meno di 60 milioni l’Inter è pronto a tenerlo : Dal vertice in casa Inter tra la dirigenza e Conte, sono uscite molte novità su quali saranno le prossime mosse di mercato. Innanzitutto svanisce l’ipotesi Lukaku. Zhang ha fatto sapere che non è disposto a spendere gli 83 milioni richiesti dallo United per il calciatore. Marotta ha commentato le parole di Conte sulla mancanza della squadra di elementi in attacco confermando la massima sintonia tra la società e il tecnico «È stato un ...

Sacchi sulla Gazzetta : “Sarri sei proprio sicuro che ti serva Icardi?” : Arrigo Sacchi dedica il suo commento sulla Gazzetta dello Sport alla Juve di Maurizio Sarri. Potrebbe sembrare strano, ma secondo Sacchi, il primo compito del tecnico sarà quello di internazionalizzare la Juve A Torino troverà dei giocatori dotati di intelligenza, di modestia e di etica del lavoro, gente abituata a dare tutto sul campo. Forse dovrà lavorare per dare un’organizzazione di gioco più internazionale ed offensiva. Mentre in Italia si ...

Strategia Napoli - Gazzetta : “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” : Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez”. Il presidente del azzurro Aurelio De Laurentiis non accelera per le due trattative con Real Madrid e Inter, ma punta sull’ attesa e fa leva, da una parte sulla volontà del colombiano, dall’ altra, invece, non vuole alimentare l’ asta con la Juve che punta ...

Gazzetta : Per Icardi De Laurentiis ha un alleato nell’Inter : Asse aperto tra Inter e Napoli per Mauro Icardi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti potrebbe essere proprio il club milanese l’alleato di De Laurentiis per chiudere l’affare. L’argentino ha espressamente detto che preferirebbe come destinazione la Juve, ma Marotta non vorrebbe vendere al diretto avversario. Il Napoli intanto si sarebbe portato avanti con una proposta d’ingaggio di 7 milioni a Wanda Nara per ...

Gazzetta su Icardi : “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina”. Il braccio di ferro : Gazzetta su Icardi: “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina” Gazzetta su Icardi: “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina”. Si inasprisce la sfida di calciomercato per l’ attaccante argentino. Le prime due classificate delle ultime stagioni si contendono il bomber argentino a suon di offerte, incontri segreti e strategie. L’ Inter, però, preferirebbe che ...

Gazzetta : Dopo il no di Icardi e Rodrigo - il Napoli riparte da Milik e Mertens per l’attacco : riparte d Milik e Mertens l’attacco del Napoli. La Gazzetta dello Sport scirve del doppio no incassato dal club di De Laurentiis da Rodrigo e Icardi per il ruolo di prima punta, ma Ancelotti non è uomo da farsi scoraggiare. Il tecnico emiliano è pronto a trovare in casa le soluzioni per rafforzare l’attacco della prossima stagione “A Carlo Ancelotti piacerebbe un attaccante da 25-30 gol a stagione, ma se non potesse averlo, ...

Gazzetta su Icardi : “Al Napoli meglio che alla Juve - soprattutto per tre motivi” : Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla Juve”. I 3 motivi spiegati dalla Rosea Icardi al Napoli o alla Juve? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ analizza le diverse chiavi di lettura per quanto concerne un possibile trasferimento dell’ attaccante argentino, in un altro club di Serie A. Di seguito i tre motivi elencati dalla Rosea. Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla ...

Gazzetta : All’Inter converrebbe dare Icardi al Napoli : La telenovela Icardi prosegue anche dal ritiro nerazzurro di Lugano. L’argentino è stato messo sul mercato, ma per adesso non si intravedono strade per la sua partenza. L’Inter vorrebbe darlo all’estero, conferma la Gazzetta dello Sport, per non rafforzare nessuna rivale, ma neanche l’Atletico che sembrava interessato ha fatto un’offerta. Calma e pazienza, bisognerà attendere forse agosto per una soluzione. Intanto ...