Facebook non pensa minimamente alla privacy | in arrivo un device con fotocamera da

No - Facebook non ha rimosso i post della Lega : Facebook non ha mai rimosso post pubblicati sulla pagina Lega-Salvini premier per incitamento all’odio. A comunicarlo, è stato un portavoce del social network interpellato da Wired sul caso, dopo che il partito aveva smentito ufficialmente una notizia circolata sui giornali nel corso del weekend (che anche il nostro sito aveva ripreso erroneamente) e apparentemente confermata da uno screenshot molto condiviso negli ultimi giorni. “Lo ...

Facebook mette le mani avanti : Libra potrebbe non vedere mai la luce : (Photo by Chesnot/Getty Images) L’ultima novità sulla tanto discussa criptovaluta Libra è che forse potrebbe non vedere mai la luce. Ad annunciarlo è la stessa compagnia Facebook, che nel presentare i dati dell’ultima trimestrale in cui si prevede il lancio della nuova moneta elettronica nel 2020 avverte anche gli investitori che a causa di diversi fattori Libra potrebbe non essere mai lanciata sul mercato. A frenare gli entusiasmi sarebbe ...

Facebook cancella i post della Lega ma non è (solo) quello che ci serve : Il dibattito è lacerante e va avanti da anni. Come e quanto le piattaforme di social network devono censurare certi tipi di contenuti? E soprattutto, che trattamento devono riservare ai personaggi noti ma soprattutto a quei politici che, tramite i loro account personali, quelli di loro partiti o associazioni o di gruppi fiancheggiatori, propagandano odio, discriminazione e magari notizie false? Testi, foto e video per i quali qualsiasi utente ...

Facebook cancella alcuni post della Lega dopo la denuncia del movimento antirazzista “Cara Italia” : “Non rispettano i nostri standard” : Facebook ha deciso di rimuovere alcuni post dalla pagina Lega – Salvini Premier dopo la denuncia del movimento antirazzista Cara Italia. A dare la notizia in un’intervista all’agenzia Dire è Stephen Ogongo, giornalista e fondatore dell’organizzazione. Sono stati proprio loro, spiega il coordinatore, ad aver intavolato questa lotta con la grande macchina social del vicepremier leghista: “Lo dicevamo da molto tempo ...

Aiuto - sono travolto da richieste di amicizia di sconosciuti. E Facebook non mi risponde : La testimonianza. Da un giorno all'altro sul mio profilo social arrivano centinaia di richieste. Uomini, donne, adolescenti, profili di fiori, edifici o strutture come il London Eye e nomi in arabo, cirillico e thai. Ma i divertimenti iniziale lascia il campo all'angoscia. Come...

Tutte le regole che Facebook deve rispettare per non beccarsi un’altra multa : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Facebook e la Federal Trade Commission (Ftc) hanno raggiunto un accordo in merito alle violazioni della privacy commesse dal social network di Menlo Park, che pagherà una multa record da 5 miliardi di dollari. L’indagine della Ftc era stata avviata in seguito agli eventi attorno a Cambridge Analityca e alle successive violazioni della privacy che hanno visto Facebook protagonista. Siccome per ...

Facebook - Google - Amazon e Apple devono dimostrare che non violano la concorrenza : immagine: Pixabay Si apre ufficialmente l’indagine dell’antitrust americana sulle big tech. Come si legge sul Wall Street Journal, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su alcuni colossi del web, tra cui Amazon, Google, Facebook e Apple, per valutare se quelle compagnie abbiano agito negli anni in violazione delle norme di concorrenza del mercato. Già il mese scorso erano state annunciate delle azioni da parte ...

Facebook - una falla in Messenger Kids permetteva ai minori di chattare con adulti non autorizzati : Facebook è di nuovo alle prese con problemi di sicurezza e privacy, e questa volta ad essere a rischio sono i minori. Non i minorenni, i minori di 13 anni, che l’azienda di Zuckerberg avrebbe dovuto tutelare “in maniera particolare” con Messenger Kids. Una falla non meglio precisata ha permesso di chattare con adulti non autorizzati, partecipando ai gruppi. Dimostrando ancora una volta scarsa trasparenza, Facebook non ha emesso ...

SPILLO/ La crisi - non finanziaria - di Facebook e dei giganti del web : Sui giganti della Silicon Valley, di questi tempi, non sembra tirare una buona aria. Principalmente per due ordini di ragioni

Libra di Facebook o moneta digitale e pubblica per tutti? Una cosa è certa : la Bce non è pronta : Facebook, il social network con 2,5 miliardi di persone connesse, ha recentemente annunciato di volere emettere nel 2020 una nuova moneta privata globale, la Libra. Si tratta di un ulteriore e forse decisivo passo verso una moneta completamente privatizzata, denazionalizzata, liberalizzata e deregolamentata in mano a Facebook o ad un altro dei colossi digitali, come Amazon, Apple, Google e Microsoft. Libra sembra solo una carta prepagata per ...

Chef Rubio è un italiano talmente vero da non leggere altro che Facebook e se stesso : Al solo sentirlo nominare, Chef Rubio mi causa irritazione, erubescenza. Credo che se mangiassi qualcosa di suo mi verrebbe subito un’afta. Ammesso che qualcosa di suo sia possibile mangiare: a differenza di Bottura che parla e parla ma un ristorante, per quanto poco frequentabile, lo possiede, Rubi

Tranquilli : FaceApp non fa nulla di più pericoloso di quel che fa Facebook : Milano. Nelle chat d’Italia – e del mondo – è tutto uno scambiarsi di foto modificate con FaceApp, una app simpatica che invecchia i volti nelle fotografie. L’effetto è piuttosto realistico – FaceApp ti fa raggrinzire la pelle del collo, aggiunge rughe e macchie, dirada i capelli – e da giorni non s

Guardi siti porno? Facebook e Google lo sanno!/ Modalità incognito non basterebbe : siti porno: Google e Facebook sanno ciò che Guardi, privacy messa a serio rischio? La Modalità di navigazione in incognito non basterebbe.

Libra - ministri del G7 contro Facebook : “Sovranità delle nazioni non può essere messa a rischio - agire rapidamente” : I ministri delle Finanze del G7 sono preoccupati dal progetto Libra, la criptomoneta annunciata da Facebook. Dopo gli allarmi lanciati nei giorni scorsi dall’amministrazione Usa, che teme possa essere usata per scopi illeciti e la ritiene “tema di sicurezza nazionale”, mercoledì il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, padrone di casa del summit in corso a Chantilly, ha detto che gli omologhi di Italia, Germania, ...