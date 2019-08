Dal primo ottobre non si venderanno più biglietti e abbonamenti solo ferroviari per

Dal primo ottobre non si venderanno più i biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori

Primo Levi - la scienza come cura Dall’orrore della shoah : Com'è facile immaginare, tutti oggi celebrano Primo Levi, nato cent'anni fa a Torino, per essere stato lo

Suicidio assistito - primo parere del Comitato Nazionale di Bioetica : “Diverso Dall’eutanasia - ma non è un’apertura” : Il Suicidio assistito è diverso dall’eutanasia. È quanto emerge dal primo parere sul Suicidio medicalmente assistito, redatto dal Comitato Nazionale di Bioetica. Il Comitato, durante la Plenaria del 18 luglio, si è spaccato in due tra la linea del sì e quella del no, delineando però sei raccomandazioni che dovranno servire da linea guida per il legislatore. Il documento, infatti, intende “svolgere una riflessione sull’aiuto al ...

Migranti - Dalla motovedetta Gregoretti il primo sbarco : una donna incinta e la sua famiglia : L'imbarcazione è a poche miglia dal porto di Catania in attesa di indicazioni dal Viminale. Salvini: "Nessuno sbarcherà"

Probabili formazioni Inter Psg/ Diretta tv : Perisic Dal primo minuto? - amichevole - : Probabili formazioni Inter Psg: Diretta tv e orario della sfida amichevole. Ecco le mosse di Conte e Tuchel in vista del big match, atteso domani.

Zombie TiDal Wave – Il primo trailer ufficiale del film con Ian Ziering! : Zombie Tidal Wave – Ian Ziering dopo Sharknado torna al cinema per fronteggiare una marea di Zombie. Guarda il primo trailer del film! Ian Ziering – Dopo gli squali arrivano gli Zombie! Trovi l’incredibile trailer di Zombie Tidal Wave alla fine dell’articolo… Il trailer del nuovo film con protagonista Ian Ziering, star di Beverly Hills 90210, promette una trama “particolare” e sopra ... Leggi ...

Campagna abbonamenti - Ssc Napoli : “Grande incremento già Dal primo giorno - i dati” : E’ cominciata alla grande la Campagna abbonamenti della Ssc Napoli. Il club azzurro, attraverso un comunicato ha spiegato che c’è stato un incremento del 90% rispetto alla stagione 2017/18: “Ha preso in via la Campagna abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. Confrontando il primo giorno di vendita, rispetto a quello dell’ultima Campagna della stagione 2107/18, il dato che emerge è del 90% di ...

Delitto Macchi - in Appello ribaltato il primo grado : Binda Dall'ergastolo all'assoluzione : La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha assolto Stefano Binda, il 51enne imputato per l'omicidio di Lidia Macchi, la studentessa di 21 anni uccisa nel gennaio 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. Il Delitto, quindi, resta irrisolto

Il primo tweet di Luca Parmitano Dalla Stazione Spaziale Internazionale : “Che viaggio incredibile. La Soyuz è davvero un veicolo straordinario: prestazioni impeccabili”. Questo il primo tweet di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nel messaggio una dedica al primo panorama visto dall’orbita, “il migliore possibile: nuvole notturne mozzafiato, eteree e quasi irreali”, scrive l’ astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) commentando il tweet ...

Primo tweet di Parmitano Dalla Stazione Spaziale : “Che viaggio incredibile” : “Vedere questo dalla ISS è quasi travolgente. Che viaggio incredibile. La Soyuz è davvero un veicolo straordinario: prestazioni impeccabili per MS13. E la mia prima vista dall’orbita non avrebbe potuto essere migliore: nubi nottilucenti mozzafiato, eteree e quasi irreali“: questo il Primo tweet di AstroLuca, l’astronauta Luca Parmitano, dalla Stazione Spaziale Internazionale. Parmitano ha ripostato un tweet della NASA nel ...

Spazio : il primo live di Parmitano Dalla ISS in programma il 29 Luglio : E’ in programma il 29 Luglio la prima conferenza stampa europea live con l’astronauta Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale, al Museo nazionale della scienza e della tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano. Parmitano è decollato ieri alle 18:28 dalla base di Baikonur (Kazakistan) a bordo della navicella russa Soyuz, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan e al cosmonauta russo Alexander ...

Il primo trailer di The Flash 6 conferma addii e nuovi arrivi al Comic-Con 2019 : Dal nuovo ruolo di Tom Cavanagh a Bloodwork : Siamo sempre più convinti che The Flash 6 sia ancora un gradino superiore alle altre stagioni. Grant Gustin e i suoi riescono a migliorare di anno in anno così come migliorano i villain di turno e gli effetti messi in campo per renderli veri e se lo scorso anno il nemico è stato Cicada (in versione doppia), questa volta tutto sembra mirare al maxi evento di Natale, Crisis on Infinite Earths. Il primo trailer di The Flash 6 arriva al Comic-Con ...

50 anni Dallo sbarco sulla Luna : il primo passo di Armstrong e il grande passo per l’umanità : Immaginatevi di aver viaggiato nello spazio per 109 ore e 42 minuti, di essere partiti dalla Terra e di essere atterrati sulla Luna e ora dovete dover prepararvi per compiere il primo passo dell'essere umano sul suolo Lunare. Vediamo insieme cos'è successo nei minuti che raccontano lo sbarco sulla Luna di Armstrong.Continua a leggere