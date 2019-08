ATP Los Cabos – Fabio Fognini ai quarti di finale | l’azzurro ha la meglio su Granollers

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : buona la prima per Dimitrov. Granollers sfiderà Fognini : Sarà lo spagnolo Marcel Granollers lo sfidante di Fabio Fognini nel secondo turno del torneo ATP di Los Cabos . Sul cemento messicano il numero 103 del mondo ha nettamente sconfitto il Tennis ta di casa Lucas Gomez in due set con il punteggio di 6-0 6-1. Esordio con vittoria anche per Grigor Dimitrov, che ha superato l’americano Steve Johnson dopo una splendida battaglia di due ore e mezza. Alla fine si è imposto il bulgaro in tre set ...

ATP Londra – Niente da fare per Marco Cecchinato - l’azzurro si arrende in due set a Milos Raonic : Sconfitta per Marco Cecchinato al primo turno del torneo ATP di Londra, il tennista italiano sconfitto in due set dal canadese Raonic Finisce al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato al torneo ATP di Londra, il tennista italiano si arrende in due set al canadese Milos Raonic, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-2. Niente da fare per il numero 40 del ranking ATP, costretto a cedere al proprio avversario dopo un’ora e ...