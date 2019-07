Strage di renne in Norvegia | 200 morte di fame per colpa dei cambiamenti climatici killer

Fonte : scienze.fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2019) 200sonodinelle Isola Svalbard, in, è laè, secondo gli esperti, deiche hanno reso inaccessibile il cibo a questi animali. Vediamo insieme come sia possibile, cosa c'entri il riscaldamento globale, quali saranno le conseguenze sull'ecosistema e perché sianostra.

RenataFerrini : RT @ValentinaMdeR: Strage di renne nell'Artico: più di 200 esemplari morti di fame per colpa dei cambiamenti climatici - - paoloferrarelli : Strage di renne nell'Artico: più di 200 esemplari morti di fame per colpa dei cambiamenti climatici -… - 3BOX5 : Strage di renne nell’Artico, morte di fame per il cambiamento climatico -