Salvini | problema risolto | autorizzerò lo sbarco dei migranti sulla Gregoretti

Se Salvini e Di Maio sdoganano quella foto - abbiamo un problema : Lunedì mattina, come suo solito in ritardo sull’alleato, è arrivato anche Luigi Di Maio a sganciare la sua perla: «Parlare quasi più del ragazzo bendato che del nostro carabiniere ucciso significa buttarla in caciara». Dopo due giorni di silenzio il vicepremier del partito più rappresentato in Parlamento, leader della forza che in passato più si è battuta per l’introduzione del reato di tortura in Italia, torna a parlare solo per scimmiottare le ...

Salvini contro Tria : “Non vuole la flat tax. Allora nel governo c’è un problema - o è lui o sono io” : "Cosa faccio una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno shock fiscale forte. Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che del taglio delle tasse non se ne parla, o il problema è lui o sono io": così Matteo Salvini commenta le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla prossima manovra economica.Continua a leggere

Matteo Salvini - l'ammissione sulla crisi : "Il problema non è più il se - ma il quando" : Il pressing su Matteo Salvini è selvaggio, da tempo: aprire la crisi. Nella Lega sono praticamente tutti convinti, da Giancarlo Giorgetti fino ai governatori Attilio Fontana e Luca Zaia. Le autonomie è la miccia che farà scoppiare il governo, ma la rottura con il Movimento 5 Stelle e con il premier

Matteo Salvini - il retroscena sul piano estremo : "Il problema è Conte". Stessa maggioranza - nuovo premier : La telefonata notturna tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio tappa almeno una falla. A Barzago, dopo aver parlato per qualche minuto con il collega del M5s, il leader leghista ha fatto rientrare la crisi: "Questa mattina avevo detto che non c'è più fiducia. Mi correggo: in Di Maio ho avuto e ho fiducia

Salvini : "Problema non è Di Maio - ma i no dei ministri 5 Stelle" : Prove di distensione all’interno della maggioranza di governo: dopo Luigi Di Maio, anche Matteo Salvini ha parlato dell’attuale situazione dell’esecutivo. Negli ultimi giorni le tensioni da Lega e Movimento 5 Stelle sono salite alle stelle, anche in virtù della questione relativa alle nomine UE (accuse reciproche di tradimento). I giornali di oggi paventano una crisi di governo con possibile ritorno alle urne, ma dopo Di Maio anche Salvini ...

Matteo Salvini fa i nomi : "Trenta e Toninelli un problema" - devono saltare per far sopravvivere il governo : Riprendono le schermaglie? Matteo Salvini, infatti, torna all'attacco. Lo fa ribadendo nei fatti quanto detto giovedì sera, al termine di una giornata convulsa in cui aveva affermato di avere fiducia in Luigi Di Maio ma non in alcuni ministri grillini. Giovedì sera, il vicepremier del Carroccio avev

