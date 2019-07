Nel teaser della seconda stagione di Mindhunter anche Charles Manson

American Horror Story : 1984 - Nel primo teaser trailer l'horror dei campi per le vacanze estive : vacanze da paura quelle che attendono i protagonisti di American Horror Story: 1984.La nona stagione della serie Horror di FX prodotta da Ryan Murphy, farà un salto nel passato, realizzando una sorta di omaggio ai film slasher degli anni '80 alla Venerdì 13 e non solo. Dopo l'Apocalisse dell'ottava stagione che riprendeva elementi delle passate, al punto che non è stata considerata una "limited series" una miniserie dai membri dell'Academy degli ...

American Horror Story : 1984 - Nel primo teaser trailer l'horror dei campi per le vacanze estive : vacanze da paura quelle che attendono i protagonisti di American Horror Story: 1984.La nona stagione della serie Horror di FX prodotta da Ryan Murphy, farà un salto nel passato, realizzando una sorta di omaggio ai film slasher degli anni '80 alla Venerdì 13 e non solo. Dopo l'Apocalisse dell'ottava stagione che riprendeva elementi delle passate, al punto che non è stata considerata una "limited series" una miniserie dai membri dell'Academy degli ...

Addio a Francisco ne Le Ragazze del Centralino 4? Nel nuovo video teaser il dramma di Lidia : La sorte del personaggio di Francisco ne Le Ragazze del Centralino 4 sarà al centro del primo episodio della nuova stagione, in arrivo su Netflix da venerdì 9 agosto. Il terzo capitolo della saga delle centraliniste della Compagnia dei Telefoni di Madrid che nei primi anni '30 del Novecento combattono per i loro diritti e la loro libertà in una società maschilista e retrograda si era concluso proprio con l'incertezza sul destino del ...

Le ragazze del centralino 4 su Netflix il 9 agosto - Nel teaser le protagoniste difendono la propria verità : Le ragazze del centralino 4 ha finalmente una data di debutto. I nuovi episodi della prima serie spagnola di Netflix saranno disponibili in streaming sulla piattaforma a partire dal 9 agosto. Esiste solo una verità e la difenderanno fino all'ultimo respiro, leggiamo sui social. L'annuncio è arrivato in concomitanza alla pubblicazione del primo teaser della quarta stagione. In questo breve video vediamo le cinque protagoniste rispondere alla ...