Inarrestabile EMUI 9 1 anche su Huawei P30 Lite | prime informazioni

Inarrestabile Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9.1 dal 25 luglio in Cina : tempi rilascio italiano : Il Huawei Mate 20 Lite ha cominciato a ricevere l'interfaccia EMUI 9.1 in queste ore, proprio in conclusione del corrente mese di luglio. La conferma assoluta del rilascio è pervenuta dal produttore in una nota rilasciata per il mercato cinese ma che in realtà anticipa solo di poco la stessa disponibilità globale. Il Huawei Mate 20 Lite proprio in Cina è in realtà noto come Huawei Maimang 7. Appunto per questo esemplare, è appena partita la ...