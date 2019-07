FIFA 20 | Confermata la modalità Draft

Fonte : fifaultimateteam

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il Global Franchise Lead di EA Sports, Corey Andress, ha comunicato che lasarà disponibile in20 Ultimate Team. Inoltre è stato comunicato che nelle partite della FUT Champions Weekend League e nelle partite delle Division Rivals non sarà più possibile in alcun modo capire chi giocherà in casa e chi in trasferta.20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4... Source

ultimateteamit : *NEW* #FIFA20 #FUT #FUT20 Confermata la modalità Draft - SerialGamerITA : FIFA 20: confermata la licenza ufficiale della Serie A -