«Dolcissime» | se il body shaming diventa commedia

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il «diverso» non ha la pelle scura, il cuore aperto a un altro Dio. Il «diverso» non parla una lingua astrusa, né porta abiti carichi del proprio folklore. Il «diverso» si trascina per i corridoi di un liceo torinese, covando in seno la speranza che le camicie anonime, la flanella e le scarpe da ginnastica lo rendano invisibile agli occhi dei compagni. Tappezzeria, in jeans oversize. La storia di Letizia, Mariagrazia e Chiara è la storia di un’altra «diversità», una diversità che ha come unità di misura il chilogrammo. Letizia, Mariagrazia e Chiara sono tre ragazze cicciotte. «Balene», le chiamano i compagni di scuole. «Balene», si ripetono tra loro, mentre chine su un cabaret di paste raccontano l’una all’altra come anche le cosce piene, quello sfrigolio che ogni passo porta con sé, come i sederoni e le braccia morbide possano essere belle, a modo proprio. Letizia, Mariagrazia e Chiara ...

