Diego Armando Maradona Jr mi piacerebbe recitare nella serie Gomorra : Diego Armando Maradona jr diventerà papà per la seconda volta dopo Diego Matias, diventerà padre di una femminuccia a cui verrà dato il nome di India Nicole. Al settimanale “Chi,” l’ex calciatore ha dichiarato che la piccola India Nicole dovrebbe venire al mondo nello stesso giorno in cui nacque il celebre nonno, il 30 ottobre. Ecco cosa ha raccontato:”Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. ...

Diego Armando Maradona Jr mi piacerebbe recitare nella serie Gomorra : Diego Armando Maradona jr diventerà papà per la seconda volta dopo Diego Matias, diventerà padre di una femminuccia a cui verrà dato il nome di India Nicole. Al settimanale “Chi,” l’ex calciatore ha dichiarato che la piccola India Nicole dovrebbe venire al mondo nello stesso giorno in cui nacque il celebre nonno, il 30 ottobre. Ecco cosa ha raccontato:”Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. ...

Diego Armando Maradona Jr mia figlia nascerà lo stesso giorno di mio padre : Ad ottobre Diego Armando Maradona jr diventerà papà per la seconda volta. Il figlio del campione argentino, dopo essere diventato papà di Diego Matias grazie alla moglie Nunzia Pennino, diventerà padre di una femminuccia a cui verrà dato il nome di India Nicole. Al settimanale “Chi,” l’ex calciatore ha dichiarato che la piccola India Nicole dovrebbe venire al mondo nello stesso giorno in cui nacque il celebre nonno, il 30 ottobre. Ecco ...

Diego Armando Maradona Jr. : "Mia figlia India Nicole nascerà il giorno del compleanno di mio padre" : Ad ottobre, Diego Armando Maradona jr., figlio di Diego Armando Maradona e di Cristiana Sinagra, diventerà papà per la seconda volta. Il figlio del campione argentino, infatti, dopo essere diventato papà di Diego Matias grazie alla moglie Nunzia Pennino, diventerà padre di una femminuccia a cui verrà dato il nome di India Nicole.prosegui la letturaDiego Armando Maradona Jr.: "Mia figlia India Nicole nascerà il giorno del compleanno di mio ...

Universiadi - al San Paolo cori per Diego Armando Maradona : E’ andata in scena presso lo stadio San Paolo la sfilata delle delegazioni degli atleti dei 128 Paesi impegnati alla XXX Universiade di Napoli. Grande feste al momento della filata della delegazione argentina, in particolar modo dagli spalti cori e applausi in omaggio di Diego Armando Maradona, è stata mostrata la maglia numero 10 della nazionale di calcio e l’ovazione è stata inevitabile. Negli ultimi giorni sono circolate ...

Diego Armando Maradona smentisce : “Non ho l’Alzheimer - non sto morendo” : Diego Armando Maradona ha deciso di parlare direttamente ai suoi fan per smentire le voci di una sua presunta malattia che hanno cominciato a circolare sui siti e sui social argentini: “Ciao a tutti i maradoneri, ce ne sono tantissimi nel Paese. – esordisce El Pibe de Oro, visibilmente appesantito (secondo alcuni media per via degli ansiolitici che l’ex calciatore prenderebbe a causa della mancanza di sonno, ndr) – ...