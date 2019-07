ATP Washington – Kyrgios | genio e sregolatezza | dal “peggior servizio della mia vita” ad

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Nickfa il bello e il cattivo tempo nell’ATP di: nella sfida contro Thai-Son Kwiatkowski passa dal “peggiormia vita” ad un ace pazzesco di seconda Nickè una testa calda, ma non c’è torneo che rifiuterebbe la sua presenza. Il giovane tennista australiana si diverte e fa divertire, tanto quando decide di ‘essere in giornata’, con colpi straordinari e trick incredibili, quanto in quei momenti in cui proprio non ha voglia e ragala siparietti subito virali sui social. Per fortuna dell’ATP di, per ora,si è fermato solo al primo caso. Nel match contro Thai-Son Kwiatkowski, il tennista aussie ha dimostrato quanto sia capace di passare da un estremo all’altro: prima unscialbo contro la rete, definito “il peggioremia vita“; poi un ace di seconda a 218 ...

StadioSport : Tennis, ATP e WTA: esordio positivo per Giorgi a Washington, out Fabbiano in Austria - - sportface2016 : #CO19: Nick #Kyrgios dà spettacolo all'esordio - Marathonbet_IT : ??Tennis: a Kitzbuhel in Austria e a Washington negli USA, oggi ci sono partite molto interessanti. Date un’occhiat… -