Temptation Island | Filippo Bisciglia emozionato | “Siete meravigliosi”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 30 luglio 2019)dicommosso: il ringraziamento ai fan Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di2019. Ma niente paura perchè stasera ci sarà una puntata speciale del reality show delle tentazioni condotto dain cui i telespettatori avranno modo di capire cosa è successo alle coppie un mese dopo il falò di confronto. Comunque sia poco fa il conduttore diha rotto il silenzio sui social, prendendo la palla al balzo per ringraziare tutti per l’enorme affetto ricevuto: “Anche quest’anno mi avete dimostrato un affetto pazzesco…Anche quest’anno mi commuovo nello scrivere questo messaggio perché so che è finita questa sesta edizione…Grazie a tutti per l’enorme affetto ricevuto…” E in effetti con ieri sera si è chiusa un’edizione del reality che ha segnato ...

trash_italiano : WE MA COME MAI QUEST'ANNO I TENTATORI HANNO TUTTA QUESTA LIBERTÀ? ANCHE MENO CHE VI RITROVATE A TEMPTATION ISLAND K… - trash_italiano : Sabrina viene scaricata sia dal tentatore che dal fidanzato. - trash_italiano : A TEMPTATION ISLAND RUSSIA SANNO COME SISTEMARE I PROBLEMI DI CORNA -