Scontro tra camion a Borgo Panigale | c' è una vittima Chiusa la A14

Fuoco sulle autostrade : a Bologna Scontro tra Tir con incendio - nel Vicentino auto e casello in fiamme : Morto uno dei guidatori dei tre mezzi pesanti coinvolti nell’incidente. Ci sono feriti. Chiusa la A14

Borgo Panigale - Scontro tra tir sulla A14 : i camion in fiamme sull’autostrada. Le immagini : Cinque squadre dei vigili del fuoco sono all’opera per spegnere l’incendio nato dallo scontro tra due tir sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale (Bologna). L’incidente ha coinvolto anche una bisarca ed è avvenuto sullo stesso tratto di autostrada in cui era esplosa un’autocisterna il 6 agosto del 2018. L'articolo Borgo Panigale, scontro tra tir sulla A14: i camion in fiamme sull’autostrada. Le immagini ...

Incendio sulla A14 dopo lo Scontro tra due tir : un morto - traffico in tilt : Un vasto Incendio è scoppiato oggi sulla A14 all'altezza di Borgo Panigale in seguito allo scontro tra due camion. Il bilancio al momento è di un morto. Forti disagi alla circolazione con il tratto chiuso tra Bologna Centro-Borgo Panigale e Ramo Verde-Via Emilia. L'incidente si è verificato nello stesso punto in cui lo scorso anno scoppiò una cisterna.Continua a leggere

Grande Fratello : nuovo Scontro sui social tra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena : Il veronese sbotta furioso contro il graphic designer e torna a parlare del rapporto con Martina Nasoni.

Autonomia e giustizia - è tensione Lega-M5S. «Tratto con quell'altro» - Scontro Di Maio-Salvini : Salvini fa sapere di essere in una fase «zen» e risponde con ironia: «Potrò non essere simpatico, ma mi chiamo Matteo». Ma lo sfogo di Di Maio che durante un incontro a...

Griglia d partenza Formula 1/ Lo Scontro tra Hamilton e Vettel - Gp Germania 2019 - : Griglia di partenza Formula 1, Gp Germania 2019 a Hockenheim: si accende la battaglia per la pole position e la prima fila nella prova tedesca del Mondiale.

Bitter Sweet dal 29 luglio al 2 agosto : Scontro tra Demet e suo marito per l'aborto della donna : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Nel corso della messa in onda che andrà dal 29 luglio al 2 agosto, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno; primo tra tutti il litigio tra Nazli e Ferit, dopo la scoperta da parte dell’uomo del coinvolgimento della ragazza nella questione delle foto che hanno influenzato il giudice circa l'adozione di ...

Vicenza : a Bassano Scontro tra due auto - tre feriti : Vicenza, 24 lug. (AdnKronos) - Poco prima delle 14,30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS47 nei pressi di un sottopasso stradale nel comune di Rosà per lo scontro tra due auto: tre i feriti. I pompieri arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre i feriti un uomo del

Francia : Scontro tra aerei leggeri vicino al confine con Italia - 2 morti : Tragedia in Francia, vicino al confine con l’Italia: 2 britannici sono morti, mentre un terzo è rimasto ferito, nello scontro in volo tra due aerei leggeri nei pressi di Digne-les-Bains. Le due vittime sono il pilota e il passeggero del primo aereo, di 37 e 18 anni, mentre il pilota del secondo velivolo è sopravvissuto alla collisione, riportando ferite lievi. L'articolo Francia: scontro tra aerei leggeri vicino al confine con Italia, 2 ...

Belluno : Scontro frontale tra auto e camion - 20enne in gravi condizioni : Belluno, 23 lug. (AdnKronos) - Alle 6,30 di stamattina , i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS50, che collega Ponte nelle Alpi e Belluno per uno scontro frontale tra un camion e un’auto: due feriti, di cui uno a bordo di una terza auto che seguiva l’autoarticolato ed è rimasta coinvolta ta

Foggia - Scontro tra scooter e auto della Guardia di Finanza : muore 15enne - non indossava il casco : Un ragazzino di 15 anni si è scontrato con un'auto della Guardia di Finanza ed è morto sul colpo. E' accaduto alla periferia di Foggia: il giovanissimo non indossava il casco.Continua a leggere

CIAO DARWIN 7 - ITALIANI VS STRANIERI/ Madre Natura : Scontro tra Ruggeri e Mattera : CIAO DARWIN 7, ITALIANI contro STRANIERI torna in replica. Madre Natura è Paola Di Benedetto. Capitane sono Claudia Ruggieri e Justine Mattera.