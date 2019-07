Oroscopo Gemelli | agosto | bel recupero per i sentimenti

Oroscopo giovedì 1° agosto : Gemelli esuberante - Bilancia sotto pressione : L'Oroscopo di giovedì 1° agosto prevede l'arrivo di un po' vacanza a epilogo di un periodo movimentato per il Cancro, mentre il Leone sarà molto determinato nel portare avanti i suoi progetti, parecchia energia contraddistinguerà la giornata dei Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la prima giornata del mese di agosto....Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore per i single - 31 luglio : Acquario volubile - Gemelli espansivo : Il quadro dei transiti planetari è spettacolare, utile per avviare nuovi amori e dare altre possibilità ai cuori solitari di mercoledì. L'oroscopo dell'amore per i single approfondisce gli incroci astrali, alla ricerca di nuove energie, tutte da investire in campo sentimentale per ritrovare la felicità. Di seguito le previsioni astrali che garantiscono un nuovo spirito d'iniziativa a ciascun simbolo zodiacale. L'oroscopo dell'amore Ariete: ...

Oroscopo 29 luglio : Gemelli stanchi - Vergine 'sottotono' : L'Oroscopo del 29 luglio è pronto a svelare l'andamento della giornata d'inizio settimana per tutti i segni dello Zodiaco. Periodo critico per le persone del Cancro. Favoriti i nuovi incontri e le amicizie per i nativi del Sagittario. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 segni. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Inizio settimana importante per gli incontri. Coloro che hanno lavorato troppo, ...

Oroscopo Gemelli - agosto : serenità in amore - incontri favoriti per i single : Il mese di agosto inizia con un bel recupero fisico per i nati sotto il segno dei Gemelli, che ritrovano energia e voglia di fare. Sarà un buon momento per quanto riguarda le questioni lavorative e si potranno concludere affari vantaggiosi. Anche l’amore va meglio durante il nuovo mese e le coppie che hanno affrontato qualche momento di crisi, potranno ritrovare la serenità, mentre i single potranno fare incontri interessanti per il futuro. Ecco ...

Oroscopo 28 luglio : Gemelli confusi - Leone a disagio : L'Oroscopo di domenica 28 luglio svela che i nativi dei Gemelli sono in stato leggermente confusionale, mentre le persone del Leone potrebbero perdere qualcosa d'importante. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata di questa ultima domenica di luglio per i 12 segni zodiacali. L’Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine Ariete – Domenica potrebbe essere la giornata giusta per sentire una passione molto forte. È un periodo di forza e ...

L'Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto : Gemelli simpatico - Vergine apatica : L'oroscopo settimanale approfondisce i passaggi planetari, elargendo dei consigli utili per migliorare la sfera lavorativa e cogliere al volo le occasioni amorose. Una nuova consapevolezza amorosa viene garantita dalla presenza di Venere in Leone, che diffonde una carica sensuale fuori dal comune. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: Luna in sestile ad inizio settimana vi ...

Oroscopo di domani sabato 27 luglio - previsioni primi sei segni : la Luna entra in Gemelli : L'Oroscopo di domani sabato 27 luglio 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni d'inizio weekend per in esclusiva per i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? Per la precisione, l'Astrologia del giorno sarà applicata principalmente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Questo imminente avvio di weekend sarà ...

L'Oroscopo di venerdì 26 luglio : giornata interessante per Gemelli - Cancro sensibile : Durante la giornata di venerdì, i nativi Ariete riusciranno a ritrovare un po' di serenità, mentre Leone si sentirà giù di morale. Per Gemelli potrebbe essere una giornata molto interessante dal punto di vista amoroso, al contrario, Scorpione avrà qualche difficoltà con il partner. Infine, Capricorno potrebbe sentirsi scoraggiato in ambito lavorativo, mentre Pesci dedicherà la sua giornata alla ricerca dell'amore. Andiamo a vedere nel dettaglio ...

Oroscopo 25 luglio : per il Capricorno polemiche da evitare - tensioni per i Gemelli : Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. L'ultima settimana del mese di luglio è arrivata ormai a metà del suo percorso. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo di giovedì 25 luglio 2019, momento che vedrà il Cancro alla ricerca di nuove opportunità nel lavoro, mentre per la Bilancia c'è la necessità di chiarire alcune questioni sentimentali. Previsioni e Oroscopo 25 luglio 2019: la giornata dei dodici segni ...

Oroscopo settimana dal 12 al 18 agosto : eros per Gemelli - Capricorno sarà stanco : Durante la settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 agosto, l'Ariete avrà finalmente la Luna nei suoi gradi, mentre il Leone avrà nella propria costellazione ancora il Sole, Marte e Venere. Giove in Sagittario darà ai nativi la capacità di dare il massimo anche in situazioni lavorative difficili. In rialzo i Gemelli sul piano amoroso, in ribasso il Cancro. Il settore economico sarà favorevole per i nativi del segno della Bilancia, mentre il ...

Oroscopo - classifica del mese di agosto : Gemelli progettuale - finanze in crescita per Toro : Nel mese di agosto 2019 troviamo Mercurio passare dall'orbita del Cancro, dove staziona anche il Nodo Lunare, alla Vergine. Marte, Venere, il Sole e la Luna viaggeranno dai gradi del Leone a quelli della Vergine. Nettuno rimarrà stabile in Pesci come Saturno e Plutone in Capricorno ed Urano nel segno del Toro. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario. Il podio 1° posto Leone: scoppiettanti. Sia sul fronte amoroso, grazie a Venere ed al Sole ...

