Litiga con compagna e la picchia anche al pronto soccorso | arrestato

Francesco Facchinetti contro Irama. Perché hanno Litigato? - : Marina Lanzone Secondo Spy, alla base del litigio ci sarebbero ragioni pecuniarie e gelosie. Il contratto che legava il cantante all'agenzia di management è stato sciolto La diatriba tra Irama e il suo ex manager Francesco Facchinetti si arricchisce di un nuovo capitolo. Il giornale Spy, nel nuovo numero, ha confermato lo scioglimento del contratto che legava il cantante alla Newco Management, l’agenzia di consulenza online per ...

Una donna con un bambino di tre mesi in braccio Litiga con un’altra donna fuori da un centro estetico - arrivano alle mani e il bambino cade a terra - cosa accade dopo è una tragedia : Questa vicenda è accaduta il 19 luglio scorso Moultrie, una città della Georgia, negli Stati Uniti quando due donne hanno iniziato a litigare fuori da un centro estetico. Una delle due, Karen Lashun Harrison, aveva in braccio il suo bambino di tre mesi ma, nonostante questo ha litigato furiosamente con l’altra. Al culmine della lite le due sono venute alle mani e quando la mamma con il bambino ha ricevuto una borsa con violenza ...

Sanchez verso un'altra bocciatura. Socialisti e Podemos continuano a Litigare : Sembrano destinate a infrangersi le speranze di chi, in Spagna e fuori, sognava un governo frutto dell’alleanza tra i Socialisti spagnoli e l’estrema sinistra di Podemos. A poche ore dal secondo voto parlamentare sull’investitura al leader socialista Pedro Sanchez, infatti, le due forze politiche non hanno ancora trovato un accordo, né sembrano intenzionate a fare un passo indietro.Per la seconda volta in quarantotto ...

Genova - 36enne prima Litiga con la moglie e poi aggredisce gli agenti : Valentina Dardari L’uomo, di origini ecuadoriane, è stato arrestato dopo aver ferito due poliziotti. Era completamente ubriaco Questa notte a Genova un 36enne, originario dell’Ecuador, è stato tratto in arresto dopo aver aggredito violentemente sia la moglie che due poliziotti, intervenuti per sedare la lite tra i due coniugi. L’uomo, da quanto emerso, sarebbe stato ubriaco e con molti precedenti penali a suo carico. I due agenti ...

Scintille Porto - alta tensione tra Danilo e Conceicao : i due Litigano - il calciatore allontanato dal ritiro : alta tensione in casa Porto, in ritiro per preparare la nuova stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo Portoghese “A Bola“, il giocatore Danilo Pereira è stato allontanato dal ritiro della squadra dall’allenatore Sergio Conceiçao. Motivo? Capitano dei “Dragoes” dopo la cessione di Hector Herrera all’Atletico Madrid, Danilo sarebbe entrato in contrasto con il tecnico Portoghese. La ...

Loredana Lecciso : "Con Al Bano oggi siamo una bella realtà. Romina? Non ho mai Litigato con lei" : Nella lunga intervista concessa a il Fatto Quotidiano, Loredana Lecciso si confessa su molteplici fronti che hanno caratterizzato e cambiato la sua vita. Trasversalmente si passa dalla famiglia all'infanzia, gli ostacoli che l'hanno messa in difficoltà, il lavoro ma soprattutto l'amore.Spesso sulla bocca di tanti per la sua notorietà venuta fuori soprattutto a cavallo tra il 2004 e il 2005 fra sgambettate e fatti di gossip non ha mai ...

Per la rivista 'Spy' Francesco Facchinetti avrebbe Litigato con Irama : In queste ultime ore sul web e sui social si è molto discusso del video sfogo postato da Francesco Facchinetti su Instagram, il quale ha letteralmente perso le staffe nei confronti di una persona che lo avrebbe tradito e ingannato. Il manager di numerosi cantanti e personaggi dello spettacolo ha affidato il suo duro sfogo ai social, rivelando di aver perso tempo dietro ad una persona che in realtà lo ha preso soltanto in giro e quindi gli ...

Chicago Fire - la 3^ puntata disponibile su Mediaset Play : Hermann Litiga con un poliziotto : Ritroviamo anche questa settimana, nei palinsesti estivi di Mediaset, l'appuntamento con la serie drammatica, "Chicago Fire", interpretata un nutrito cast di attori fra cui ricordiamo Jesse Spencer, Monica Raymund, David Engeberg ed Eamonn Walker. Martedì 23 luglio, infatti, sarà trasmessa in primetime su Italia 1 la terza puntata della sesta stagione della serie, in cui verranno trasmessi gli episodi 7 ed 8. Il primo sarà intitolato "Veri ...

Sbarco sulla Luna - Salvini e i 5 Stelle Litigano anche sull’esplorazione spaziale : frecciate su twitter con Carlo Sibilia : “50 anni fa l’Uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto…” Questo il post, concluso dall’emoticon della faccina obliqua che sghignazza, che Matteo Salvini dedica oggi su Facebook all’anniversario dell’alLunaggio. Obbligata l’interpretazione della frecciata al Movimento 5 Stelle, e in particolare al sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, ...

Mara Venier su Barbara D’Urso : «Un programma non può cancellare un’amicizia vera. Hanno tentato in tutti i modi a farmi Litigare con lei» : Barbara D'Urso e Mara Venier Mara Venier è stata, senza ombra di dubbio, una delle protagoniste della scorsa stagione televisiva. Ritornata con successo al timone di Domenica In, la conduttrice veneta ha saputo farsi largo nella domenica pomeriggio, innescando un po’ di incomprensioni, accompagnate da una serie di frecciatine al fulmicotone, con Barbara D’Urso, sua diretta competitor a Mediaset e amica. Oggi, però, tra le due ...

Marcella Bella/ Video - Litiga con tutti ma non con Milva : 'Auguri - poche come te!' : Marcella Bella, Video, litiga con tutti ma non con Milva e sui social le manda un messaggio speciale, Video: 'Auguri, poche come te!'

Resoconto Temptation Island 4ª puntata : David e Cristina Litigano ma poi escono insieme : È stata una quarta puntata ricca di emozioni quella che i telespettatori di Temptation Island hanno seguito ieri, 15 luglio, in prima serata su Canale 5. Sono stati due i falò di confronto che hanno portato a esiti diversi: nel primo, Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno richiamato alla mente quanto accaduto nelle ultime settimane, oltre che i problemi risalenti alla vita fuori dal programma. Alla fine hanno deciso di lasciarsi, e lei è ...

Ostuni - Litiga con consuocero e fidanzato della figlia : muore 45enne : Accoltellato a morte, l'uomo ha cercato di raggiungere in auto l'ospedale, ma le sue condizioni erano troppo gravi e la vettura è finita su un marciapiede. Soccorso dai sanitari del 118, il 45enne è spirato subito dopo aver raggiunto l'ospedale Federico Garau ? Luoghi: Ostuni

Ha Litigato con Maria! L' assenza di Gianni Sperti preoccupa i fan : Gianni Sperti, ballerino e soprattutto uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne, dove da anni ricopre il ruolo di opinionista con Tina Cipollari e, a volte, quello di ‘detective’, di recente ha concesso una lunga intervista a Francesco Canino per Panorama. Ha parlato anche del suo passato, quindi del matrimonio con Paola Barale, da cui ha divorziato nel 2002. “La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia – ha spiegato Sperti – ...