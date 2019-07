Lenti a contatto | nel futuro avranno lo zoom incorporato?

Le Lenti a contatto con lo zoom : (foto: University of California San Diego) Chi non vorrebbe avere una super vista? Direttamente dall’università di San Diego arriva un prototipo di lenti a contatto potenzialmente rivoluzionarie che possono mettere a fuoco in base al movimento degli occhi e addirittura andare a zoomare per avvicinarsi al soggetto. Le fotocamere digitali funzionano in modo simile al nostro sistema visivo, ispirandosi ai suoi vari componenti, per esempio con ...

Realizzate Lenti a contatto con “zoom” guidato da palpebre : lenti a contatto in grado di ingrandire gli oggetti con un ‘batter d’occhio‘. Questi dispositivi da fantascienza sono stati messi a punto dagli scienziati dell’Università di San Diego (Usa) che hanno realizzato un dispositivo sperimentale oculare che può agire come lo ‘zoom‘ di una macchina fotografica con il semplice movimento delle palpebre. I ricercatori hanno misurato i segnali elettro-oculografici ...

Ecco le Lenti a contatto ad alta tecnologia che fanno lo zoom sbattendo due volte le palpebre : Basta sbattere le palpebre per due volte e le lenti a contatto ingrandiscono automaticamente quello che si sta guardando. È questa la particolarità delle lenti a contatto sviluppate dagli scienziati dell’Università della California di San Diego. Lo studio descrive nel dettaglio la tecnologia impiegata, che consiste nell’impiego di lenti biomimetiche controllate da un segnale elettrooculografico. La biomimetica non è una novità: ...

Lenti a contatto : un italiano su 3 non le usa perché non le conosce : Avete mai provato a chiedere ‘perché non porti le Lenti a contatto?’. Lo ha fatto Doxa-CooperVision a un campione di oltre 2000 italiani con problemi di vista, scoprendo che tra le motivazioni più ricorrenti, oltre al timore legato all’utilizzo (il 30% teme di metterle e toglierle da solo) e la praticità degli occhiali (34%), si nasconde il fatto di non aver mai considerato l’idea di portare le Lenti (32%, circa uno su ...

Tiene le Lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio : “Il mio ottico non me l’aveva mai detto” : Non si toglie le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio. La storia di Nick Humphreys è finita su tutti i tabloid inglesi e sta facendo il giro del mondo via social. Il 29enne calciatore dilettante di Shrewsbury nello Shropshire inglese, ha contratto una rara infezione parassitaria all’occhio destro (cheratite da Acanthamoeba) molto probabilmente per non essersi mai tolto le lenti né mentre faceva sport né mentre si ...

