L' Allieva 3 | le riprese inizieranno forse nel tardo inverno e Lino Guanciale ci sarà

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) La notizia della terza stagione della serie tv L'è ormai ufficiale e, tra l'autunno e l'gli attori saranno sul set per ledi una nuova, affascinante stagione. La prima a dare la tanto attesa notizia è stata Alessia Gazzola, mamma letteraria di Alice Allevi, la studentessa di medicina legale di Sacrofano, in provincia di Roma che, prima con i romanzi della Longanesi e poi nella serie tv con Alessandra Mastronardi, ha conquistato il cuore di tanti. In questo mese di Luglio tante le novità per la scrittrice che ha vinto il premio Bancarella 2019 con il romanzo "Il ladro gentiluomo". Nel romanzo vincitore del concorso troviamo ancora una volte Alice Allevi con i suoi tanti problemi di cuore. Questa volta, dopo una burrascosa litigata con Claudio Conforti riesce a farsi trasferire a Domodossola, ma anche lì non avrà vita facile. ...

antoame66 : ho letto che l'allieva 3 ci sarà.Pare che iniziano le riprese a Novembre???? - maryc_87 : RT @Mary43163514: Ottima notizia ????????“L’Allieva 3”, inizio riprese e prime indiscrezioni. Sembra essere vero! ??@LinoGuanciale - Spiralwavemood : RT @funzioniamocc: Linù non mi fare esaurire e dammi un segno ahahahah possiamo gioire o dobbiamo continuare ad essere fiduciosi?;)??? @Lino… -