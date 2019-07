Dal Senato stop a vitalizio e pensione per Roberto Formigoni

Bibbiano - il senatore di FdI a Bonafede : “Movente Lgbt dietro gli scanDali”. Il ministro : “No a censimenti per orientamento sessuale” : “Il rischio è che ci sia un movente ideologico Lgbt dietro gli scandali”. A dirlo, durante il Question time al Senato, Alberto Balboni di Fratelli d’Italia, rivolto al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. La replica del Guardasigilli, però, è precisa: “Invito tutti ad avere rispetto per il ruolo della magistratura, che sta portando avanti le indagini. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, pagherà”. E poi: ...

Matteo Salvini insultato in aula Dal senatore Pd Dario Parrini : "Ministro della fuga e del tradimento" : Sceneggiate democratiche in aula al Senato, durante l'informativa di Giuseppe Conte sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. Il premier è stato infatti più volte interrotto dalla urla che si alzavano dai banchi del Pd. E tra i compagni, si è distinto Dario Parrini, protagonista di una roboa

Lega-Russia - Conte al Senato : «Savoini nella delegazione a Mosca - invitato Dal Viminale» : L’informativa del presidente del Consiglio a Palazzo Madama: «Nessun incarico ufficiale a Savoini da parte del governo. Alla cena con Putin invitato su richiesta di D’Amico, consulente di Salvini». I 5 Stelle disertano

Giuseppe Conte scaricato Dal M5s : parla al Senato sui fondi russi - i grillini abbandonano l'aula : Una clamorosa ed esplicita protesta del M5s contro Giuseppe Conte. Il tutto mentre il premier riferiva al Senato sui presunti fondi russi alla Lega di Matteo Salvini. Appena il presidente del Consiglio ha iniziato a parlare, mentre il Pd lo Contestava sonoramente, quasi tutti i Senatori grillini si

Chiamata diretta docenti : votata abolizione Dal Senato - ora passaggio alla Camera : Approvato in Senato il provvedimento che abolisce la Chiamata diretta docenti e gli ambiti territoriali introdotti dalla Legge 107/2017, la cosiddetta Buona Scuola. Ora si attende il passaggio alla Camera e il responso per l’approvazione definitiva. Approfondiamo la questione. Leggi lo Speciale Concorsi Pubblici Chiamata diretta docenti: cos’è La Chiamata diretta docenti è parte della Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, ...

Russiagate - Conte farà l'equilibrista in Senato. Salvini si costruisce l'exit strategy Dall'Aula : Il discorso è stato limato al dettaglio. Giuseppe Conte si è chiuso nel suo studio ed è come se fosse tornato alla sua vecchia professione di professore e avvocato. Centellinando le parole, scegliendo sfumature, cesellando i periodi. Anche se Matteo Salvini non sarà al Senato ad ascoltarlo. Anche se il ministro dell’Interno ha costruito un’exit strategy, comunicando in serata che presiederà alle 16 ...

L’Italia vista Dalla Luna : domani il convegno al Senato con Piero Angela e Samantha Cristoforetti : Venerdì 19 luglio alle ore 11 si terrà in sala Koch a Palazzo Madama il convegno “1969, l’Italia vista dalla Luna. Dalle conquiste del passato alle nuove sfide del futuro“. L’evento, voluto e organizzato dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati, è la celebrazione del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna e vedrà la partecipazione dell’astronauta Samantha Cristoforetti, del Presidente e ...

Matteo Salvini a un passo Dal perdere il seggio al Senato - sì al ricorso di FI : maggioranza a rischio : Un nuovo pesantissimo colpo al governo gialloverde, con la maggioranza che rischia - quasi - di scomparire al Senato. Il punto è che la giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama ha proposto l'annullamento dell'elezione del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, proclamato

Riforme - al via le dichiarazioni di voto sul taglio degli eletti. Segui la diretta Dal Senato : Al via nell’Aula del Senato le dichiarazioni di voro sul ssl costituzionale, che contiene le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, per la riduzione del numero dei Parlamentari. “Oggi giornata intensa – ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook – Siamo quasi all’ultimo passaggio e ne mandiamo a casa un bel po’: 345 poltrone in meno. Piano piano. Siamo una goccia”. Si tratta ...

Decreto crescita è legge - Dal Senato il ?sì? definitivo - le misure da Alitalia alla rottamazione delle cartelle : Dopo quello dela Camera è arrivato anche il timbro del Senato dopo un esame-lampo dovuto alla mannaia del rischio-decadenza sul Dl crescita nel testo 'omnibus' approvato dalla Camera....

Decreto crescita è legge - Dal Senato il ?sì? definitivo - tutti i provvedimenti : Dopo quello dela Camera è arrivato anche il timbro del Senato dopo un esame-lampo dovuto alla mannaia del rischio-decadenza sul Dl crescita nel testo 'omnibus' approvato dalla Camera....

Senato e Cultura - Franco Zeffirelli premiato per la carriera Dalla presidente Casellati - : (Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2019 Senato e Cultura, la Casellati premia per la carriera il maestro Zeffirelli in Senato La presidente del Senato, Elisabetta Casellati consegna il riconoscimento alla carriera a Franco Zeffirelli nell'aula di Palazzo Madama nel corso del terzo appuntamento di Senato e Cultura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Persone: ...

Senato e Cultura - il 6 aprile Franco Zeffirelli riceveva il premio alla carriera Dalla presidente Casellati : La presidente del Senato, Elisabetta Casellati consegna il riconoscimento alla carriera a Franco Zeffirelli nell’aula di Palazzo Madama nel corso del terzo appuntamento di Senato e Cultura. L'articolo Senato e Cultura, il 6 aprile Franco Zeffirelli riceveva il premio alla carriera dalla presidente Casellati proviene da Il Fatto Quotidiano.

Via libera Dal Senato a ddl Concretezza : 15.36 Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I sì sono stati 135, i no 104e tre gli astenuti. Diverse le novità' introdotte a partire dalle nuove misure per contrastare l'assenteismo e contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza. Anche le nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della Concretezza', ...