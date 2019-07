Capital One | hackerati i dati personali di oltre 100 milioni di clienti in Usa e Canada

I dati personali di 106 milioni di persone sono stati rubati in un attacco informatico alla società di carte di credito Capital One : I dati personali di circa 106 milioni di clienti della società finanziaria americana Capital One sono stati rubati in un grosso attacco informatico. La società, una delle principali che emette carte di credito del nord America, lo ha fatto sapere

Vedere solo corpi - senza volto e senz’anima. E’ il vizio Capitale dell’informazione : Questa mia riflessione – scrive Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano – nasce da due episodi, uno di questi giorni, l’altro di sette mesi fa. Il primo è l’incontro casuale con un vecchio amico, ex-manager di alto livello che per un’indagine della magistratura, diffusa su tutte le testate n

Matteo Salvini - Fabrizio Masia : "Deve Capitalizzare. Ma attenzione all'economia" : L'economia». Fabrizio Masia, general manager di Emg Acqua, non ha dubbi su quale sia, per Matteo Salvini, il campo di battaglia decisivo sul fronte del consenso: il ministro dell' Interno, che pure veleggia col vento in poppa assicurato da sondaggi favorevoli, per blindare la sua posizione in caso d

Atene - forte scossa di terremoto in Attica : paura nella Capitale greca e persone in strada : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella regione dell’Attica, in Gracia. Nelle immagini, i momenti di paura ad Atene, con le persone che si sono riversate nelle strade per evitare incidenti. In diverse zone della capitale è saltata l’energia elettrica. Al momento, secondo i giornali locali, non ci sarebbero vittime. L'articolo Atene, forte scossa di terremoto in Attica: paura nella capitale greca e persone in ...

Stiglitz propone un nuovo contratto sociale per riformare il Capitalismo : Il premio Nobel Joseph Stiglitz ha proposto “un nuovo contratto sociale” per il ventunesimo secolo nell’ambito dell’iniziativa Open Future promossa dall’Economist attraverso una serie di analisi e dibattiti sui grandi temi della nostra epoca. Stiglitz è uno degli economisti di riferimento dei social

Cessione Genoa - Preziosi sarebbe stato 'raggirato' da York Capital : Fumata nerissima per la possibile Cessione del Genoa agli americani di York Capital. Nessuna trattativa infatti sarebbe in corso per la vendita del club, come emerso nel colloquio avvenuto tra il leader storico della Gradinata Nord, Roberto Scotto, e il presidente del grifone, Enrico Preziosi. Il colloquio tra Roberto Scotto ed Enrico Preziosi Stando a quanto rivelato da Roberto Scotto la trattativa tra il Genoa e gli americani di York Capital ...

Lo spettro di una riCapitalizzazione I nodi del piano di Deutsche Bank : Come ampiamente previsto Deutsche Bank vara una maxi-ristrutturazione, che porterà al taglio di 18 mila posti di lavoro, in gran parte all'estero, e all'uscita dal trading azionario e dalle attività di investment Banking, per concentrarsi soprattutto sulle attività corporate (tesoreria) e retail (banca commerciale). Gli analisti tuttavia ritengono che gli obiettivi posti dal Ceo Christian Sewing, sebbene inferiori ...

Rifiuti a Roma - Ama al lavoro per tamponare emergenza. Compattatori all’opera in diverse zone della Capitale : “L’Ama è impegnata con i suoi vertici e le sue maestranze per superare nel più breve tempo possibile l’attuale situazione complessa ed evitare possibili emergenze”. Lo dichiara l’ad di Ama Massimo Ranieri. L’attuale situazione, spiega Ranieri, riguarda “la raccolta dei Rifiuti e deriva dal gap fra il fabbisogno per i materiali indifferenziati prodotti dalla città di Roma e i conferimenti ridotti da ...

Pelonzi : rischio ‘legionella’ nella Capitale - 5S ha abbandonato parco in piazza Loriedo : Roma – “Ho predisposto una interrogazione urgente alla giunta contro il rischio ‘legionella’ nella Capitale. A piazza Camillo Loriedo in Municipio IV c’e’ un parco chiuso dal 2017, il punto di ristoro al suo interno non era a norma. Da qui la chiusura dell’attivita’ commerciale e di tutta l’area verde che la conteneva. Una decisione poco oculata dall’amministrazione 5 stelle municipale ...

Genoa a York Capital - fumata grigia per la possibile cessione : I contatti tra il Genoa e York Capital, fondo di investimento interessato all'acquisto del club rossoblu, non sono ancora decollati in qualcosa di più concreto. I giorni passano e l'operazione sembra vivere una fase di stallo, forse incagliata nell'analisi dei conti necessaria per dare il via ad una vera e propria trattativa tra le parti. Grifone agli americani, ancora non ci siamo La scorsa settimana il presidente Enrico Preziosi aveva di fatto ...

Genoa-York Capital - parte la 'due diligence' : massimo riserbo e spiraglio per la cessione : Enrico Preziosi invita a pranzo Aurelio Andreazzoli per costruire insieme il nuovo Genoa e nel frattempo tende l'orecchio all'analisi dei conti del club che permetterà a York Capital di capire se possa valere la pena investire nella società più antica di Italia. cessione Genoa, fase delicata Una fase piuttosto delicata, dal momento che la trattativa è ancora nella sua fase embrionale. "La solidità economica è garantita - ha rassicurato Enrico ...

Dl crescita - la Lega "cede" sulla Capitale : trovata una mediazione tra salva-Roma e salva-Comuni : La Castelli: "Attingendo ai risparmi derivanti dalla rimodulazione del debito di Roma Capitale, abbiamo istituito un fondo" per sostenere i municipi dissestati

Nuove tensioni sui migranti - Mattarella : "Spostare Capitali e lavoro - non persone" : migranti che tentano di fuggire dai centri di rimpatrio dopo aver divelto infissi, ma anche minacce di morte al Procuratore...