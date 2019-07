Avetrana | abusi sessuali nei confronti di una disabile Due arresti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Emanuela Carucci L'episodio in provincia di Taranto scoperto dalla polizia di Mesagne (Brindisi). I due uomini in manette originari della provincia salentina Una storia drammatica ad, Comune in provincia di Taranto. Due uomini di 29 e 46 anni sono stati tratti in arresto dagli agenti di polizia del commissariato di Mesagne, in provincia di Brindisi, con l'accusa di violenza sessuale. La vittima è una ragazzadi 18 anni. Sui due l'odioso reato, commesso a gennaio scorso, è aggravato dal fatto di aver approfittato della fiducia e delle condizioni di inferiorità psichica della vittima. Ancor più tragica la cosa se si pensa che i due uomini responsabili delle violenzeerano il convivente della sorella maggiore della vittima ed un loro amico. I due avrebbero convinto la ragazzina ad uscire dalla abitazione di uno di loro con la scusa di buttare ...