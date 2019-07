Parma | accoltella ex moglie e figlia | è caccia all' uomo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Claudio Carollo Le donne sono state salvate grazie all'intervento del barista accorso in loro aiuto. I carabinieri sono sulle tracce del 54enne tunisino Ha atteso l'exe ladavanti casa e le hate ripetutamente. Un 54enne di nazionalità tunisina è adesso ricercato nel Parmense dai carabinieri. Le due donne sono state salvate dal barista che le ha difese mettendo in fuga l'aggressore. L'agguato è avvenuto a Fornovo in provincia di, intorno alle sei del mattino, quando la ragazza 21enne tornata dal turno di notte in una casa di riposo era passata a prendere la madre di 44 anni a lavoro per andare a fare colazione insieme al bar. Stavano rientrando in casa quando sono state aggredite dall'che con un coltello da cucina ha colpito più volte l’exall’addome e alle mani, ferendo solo superficialmente laal fianco e al ...

zazoomblog : Parma accoltella moglie e figlia: ancora ricercato tunisino 54enne - #Parma #accoltella #moglie #figlia: -