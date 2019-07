Nistri | Mario morto per tutelare diritti di tutti | compreso l’equo trattamento

(Di lunedì 29 luglio 2019) Roma – “Chiedo rispetto per la famiglia, per l’uomo che era e per il Carabiniere che e’perdi, a partire dal diritto all’equoche ha ogni persona, anche arrestata perche’ ha compiuto qualche orrendo crimine”. Lo ha detto il comandante generale dei Carabinieri, Giovanni, durante i funerali diCerciello Rega. L'articoloperdil’equoproviene da RomaDailyNews.

