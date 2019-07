Mio Fratello Rincorre I Dinosauri dal 5 settembre al cinema

Borsellino : sorella agente scorta - ‘Mio Fratello tradito da Stato in cui credeva’ (3) : (AdnKronos) – La voglia di lottare per ottenere giustizia lei, però, non l’ha persa. “Perché i ragazzi devono poter avere un futuro, perché lo Stato non è tutto marcio, perché mio fratello, gli altri ragazzi della scorta e il giudice Borsellino in quel cambiamento hanno creduto fino alla fine”. Si arriverà mai alla verità? “Spero di sì, me lo auguro per la loro memoria perché altrimenti li avranno uccisi due ...

Borsellino : sorella agente scorta - ‘Mio Fratello tradito da Stato in cui credeva’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – (di Rossana Lo Castro) Ventidue anni. Quando il tritolo di Cosa nostra smembrò il suo corpo insieme a quelli del giudice Paolo Borsellino e dei colleghi della scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli era poco più che un ragazzo. A Palermo era arrivato dopo il concorso a Foggia e all’appuntamento con la morte in via D’Amelio dopo qualche ...

Francesco Sarcina - le corna pugnalata di Clizia e Riccardo Scamarcio : "Mi hai tradito con Mio fratello" : Una brutta storia di corna vip e tradimenti dietro l'addio, che stavolta pare definitivo, tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia. È lo stesso cantante delle Vibrazioni, sfogandosi in una lunga intervista al Corriere della Sera, ad accusare l'ormai ex amico Riccardo Scamarcio di avere una storia co

ANNA GAETANO - SORELLA DI RINO/ 'Falso che Mio Fratello venne ucciso' : ANNA GAETANO, SORELLA di RINO GAETANO: il cantante è il protagonista della puntata di oggi di Techetechetè, la donna ne custodisce il ricordo.

MotoGp – La frecciatina di Marquez : “dopo 10 vittorie al Sachsenring posso perdere. Mio Fratello in Honda? Se ci fosse posto…” : Marc Marquez trionfa nel Gp di Germania per la 10ª volta consecutiva. Lo spagnolo ironizza sulla possibilità di perdere il prossimo anno e di vedere suo fratello in Honda Sorride Marc Marquez dopo il Gp di Germania e ha tutte le ragioni per farlo. Il pilota spagnolo ha firmato la 10ª vittoria consecutiva al Sachsenring, dominando la gara odierna davanti a Vinales e Crutchlow. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo ha risposto ...

Giulia Salemi - il dolore della mamma Fariba commuove i fan : «Mio Fratello e suo figlio sono stati uccisi» : Difficile dimenticare la morte di un familiare, soprattutto quando resta inspiegabile e violenta. I fan di Giulia Salemi hanno scoperto che lo zio e il cugino sono stati uccisi in circostanze...

Fariba Tehrani - il dolore che non passa : “Mio nipote e Mio Fratello uccisi” : Lo sfogo di Fariba Tehrani su Instagram per il nipote e il fratello Fariba Tehrani ha scritto un messaggio commovente su Instagram parlando di suoi nipote e suo fratello uccisi nel corso degli ultimi anni; la mamma di Giulia Salemi, lanciata assieme a lei dall’indimenticabile Pechino Express e tornata alla ribalta con il Grande fratello […] L'articolo Fariba Tehrani, il dolore che non passa: “Mio nipote e mio fratello ...

Hugo Maradona : “Diego avrà per sempre Napoli nel cuore - ecco il pensiero di Mio Fratello su Icardi” : Hugo Maradona, fratello di Diego Armando è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il possibile matrimonio tra Mauro Icardi e il Napoli. Le sue parole : “Diego è arrivato a Napoli ormai trentacinque anni fa, fu una giornata speciale che segnò l’inizio dell’infinito amore tra lui e il popolo partenopeo. Fu un giorno che nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare. Icardi-Napoli? I problemi che ...

Eliana Michelazzo : "Mio Fratello adottivo mi diceva che era una pazzia sposarsi : gli dissi di sparire" : Chiusi i battenti di Live - Non è la d'Urso, Eliana Michelazzo, presunta vittima dello scandalo sulle truffe amorose legate a una rete di finti account Facebook, la stessa di cui facevano parte il fantomatico comapagno Simone Coppi e l'ormai arcinoto Mark Caltagirone, ha deciso di trascorrere alcuni momenti di serenità a San Felice del Circeo.Tra una passeggiata in spiaggia e una nuotata in mare, Eliana Michelazzo è stata raggiunta nella nota ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : "Il Mio fidanzato Francesco mi ha salvato. Vorrei fare il Grande Fratello per farmi conoscere meglio" : Sara Affi Fella si è definitivamente lasciata alle spalle lo scandalo che l'ha travolta circa un anno fa, qualche mese dopo la fine della sua esperienza come tronista a Uomini e Donne.Oggi, la 23enne molisana, dopo aver interrotto molti contratti lavorativi a causa del precitato scandalo, è tornata a studiare all'università (facoltà Economia e Commercio) e, soprattutto, ha un nuovo fidanzato al suo fianco, il calciatore Francesco ...