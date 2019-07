Juventus | simpatico siparietto per Ramsey all’Italian Quiz’ | ma il calciatore ‘inciampa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) E’ arrivato in Italia solo da poche settimane, Aaronnon ha avuto quindi la possibilità di conoscere appieno la cultura, le tradizioni e le abitudini del nostro paese. E neanche la lingua. Il nuovodellasi è così cimentato nel‘Ultimate Italian Quiz‘, ideato dalla società bianconera per valutare la preparazione dei giocatori stranieri sull’Italia. La domanda (a trabocchetto) era: “Quale ingrediente è tollerato sulla pizza italiana, il pollo o l’ananas?”. Dopo aver risposto “il pollo“, provando a rimediare subito dopo con “l’ananas“,è scoppiato a ridere provando a giocare l’ultima carta: “Entrambe“. Ilha pubblicato il video sul proprio profilo ufficiale Instagram. Visualizza questo post su ...

