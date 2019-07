Giustizia | bando di concorso per 2329 assunzioni in scadenza a settembre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il Ministero dellaha bandito il, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 26 luglio 2019, per la selezione di 2.329 funzionari amministrativi area funzionale III, fascia retributiva F1, per assunzione a tempo indeterminato. Ilhae qualora pervenissero entro tale data un numero di domande pari o superiore a tre volte il numero dei posti disponibili, la Commissione Ripam effettuerà una prima scrematura che precederà la prova selettiva scritta. Ruoli e requisiti Tra i requisiti di ammissione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione Europea. Sono ammessi anche gli aventi diritto di soggiorno che siano familiari di cittadini italiani o di uno stato membro e i cittadini aventi lo status di rifugiato. Altre condizioni per poter partecipare alsono: aver compiuto la maggiore età ed ...

